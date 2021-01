Der 5-Sterne-Charaktere Ganyu in Genshin Impact erhält einen eigenen Vorstellungs-Trailer. Zudem veröffentlicht der Entwickler miHoYo offizielle Infos zu den Fähigkeiten von Ganyu.

Das ist Ganyu: Auch wenn sie nicht so aussieht, ist die Sekretärin der Qixing bereits über 3.000 Jahre alt. Der Grund für ihre Langlebigkeit ist das Blut eines Qilins, einer göttlichen Bestie, das durch ihre Adern fließt.

Ganyu ist eine eifrige Anhängerin des Geo-Gottes Rex Lapis und hat mit ihm vor Jahrtausenden einen Vertrag abgeschlossen, den sie bis heute noch täglich treu erfüllt, weil er auch dem Wohle der Bewohner von Liyue dient.

Die eine Besonderheit an Ganyus Charakter ist vor allem ihr Eifer. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Wohlstand von Liyue davon abhängt, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Sie will deswegen hart arbeiten, um sich ihrer Stellung würdig zu erweisen.

Deswegen ist Ganyus größtes Hobby tatsächlich ihre Arbeit und sie macht gerne hier und da einige Überstunden, wenn es noch etwas zu tun gibt.

Den englischen Charakter-Trailer zu Ganyu könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Das kann Ganyu: In einem Blog-Post veröffentlichte der Entwickler miHoYo nun auch offiziell die Fähigkeiten von Ganyu.

Element: Cryo

Cryo Waffe : Bogen

: Bogen Sternenbild: Sinae Unicornis

Sinae Unicornis Materialien zum Aufstieg: Shivada-Jade und Raureif Kern

Der Standardangriff heißt „Himmlische Schießkunst“ und führt 6 Bogenschüsse in Folge aus. Der heftige Schlag lädt die Pfeilspitze mit Cryo-Energie auf und verursacht je nach Aufladezeit unterschiedliche Effekte:

Phase 1: Der Pfeil verursacht Cryo-Schaden.

Phase 2: Der Pfeil trägt eine Frostblüte, die nach einem Treffer erblüht und Cryo-Flächenschaden verursacht.

Das Banner-Artwork von Ganyu

Die Fähigkeit „Spuren des Qilins“ hinterlässt auf dem Kampffeld einen Eislotus, der den Gegnern Cryo-Flächenschaden zufügt und sie einfrieren kann. Er zieht außerdem die Aufmerksamkeit der Gegner und ihre Angriffe auf sich.

Die HP der Lotusblume hängen von Ganyus maximalen HP ab. Bei Zerstörung oder Ablauf der Dauer explodiert der Eislotus und verursacht Flächenschaden.

Mit „Bändigender Niederschlag“ beschwört Ganyu eine Eisseelenperle und lässt Eiszapfen vom Himmel auf ihre Gegner niederregnen, die Cryo-Schaden anrichten. Wie ihr Gameplay im Spiel aussieht, könnt ihr einem Showcase-Video zu ihr anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wann kommt das Ganyu-Banner? Einen genauen Release-Termin für das Banner von Ganyu hat miHoyo noch nicht bekannt gegeben. Es gibt aber Schätzungen:

Leaks sagen, dass der neue Charakter ab dem 12. Januar erhältlich sein wird.

Einige Fans schätzen das Release-Fenster aber etwas später auf dem 15. Januar.

Nachdem das aktuelle Banner für den Charakter Albedo laut Patch-Notes am 12. Januar wieder verschwindet, können wir mit Ganyu wohl in etwa in dem Zeitraum rechnen.

Neue Leaks verraten uns schon, was im nächsten Update 1.3 auf uns warten könnte, das im Februar erscheinen soll.

Leak zeigt neuen Charakter im Genshin Impact – Kommt sie in 1.3?