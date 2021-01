Am Ende von Akt 4 des „Kreide und Drachen“-Events in Genshin Impact trefft ihr auf den wiederauferstehenden Fluxeisbaum. Um auch den letzten Erfolg und die Belohnung zu bekommen, müsst ihr ihn in unter 300 Sekunden erledigen. Wir sagen euch, wie ihr die Herausforderung „Frostiges Wunder“ abschließt.

Um diesen Erfolg geht es: Die Herausforderung „Frostiges Wunder“ könnt ihr im 4. Akt des „Kreide und Drachen“-Events absolvieren. Dazu müsst ihr lediglich den Boss „wiederauferstehenden Fluxeisbaum“ in unter 300 Sekunden besiegen.

Das sind die Belohnungen: Als Belohnung winken euch direkt 2 abgeschlossene Aufgaben. Einerseits die Belohnung fürs Abschließen des Events und auf der anderen Seite schließt ihr eine Saisonale Herausforderung im Erlebnispass ab. Belohnt werdet ihr dann mit:

30 Primogems

20.000 Mora

2250 EXP für den Erlebnispass

Deswegen solltet ihr euch beeilen: Während ihr die EXP für den Erlebnispass noch bis zum 12. Januar um 23:59 eintauschen könnt, gibt es die Primogems und die Mora nur noch bis zum 4. Januar 23:59 im Zuge des „Kreide und Drachen“-Events.

So läuft der Bosskampf ab

Der Boss ist, anders als bei herkömmlichen Fluxeis- oder Fluxfeuerbäumen, in drei Phasen unterteilt.

So startet der Kampf – Phase 1: Bei Kampfbeginn müsst ihr das schützende Schild vernichten, in dem ihr mithilfe von tiefrotem Quartz die 3 Eisblöcke zerstört. Das tiefrote Quartz wird dabei von Schleimen fallen gelassen, sobald ihr sie besiegt.

So geht es weiter – Phase 2: Sobald das Schild weg ist, läuft der Kampf zunächst normal weiter. Schlagt vor allem mit Feuer- und Blitzfertigkeiten auf die Schwachstellen am Unterleib und am Kopf ein, um effizient die Lebenspunkte zu dezimieren.

Die Schwachstelle vom Fluxeisbaum ist gut zu erkennen. Quelle: miHoYo

Der Fluxeisbaum wird hin und wieder einen verheerenden Schneesturm entfesseln, der euch definitiv treffen wird. Sucht die kleinen Eisblöcke „Samen des Winters“, die in der Nähe erscheinen und zerstört sie mit 1-2 Treffern. Das erschafft einen Schild, der euch vor dem Sturm schützt.

Das ist die finale Phase: In der finalen Phase entsteht um den Fluxeisbaum ein Ring aus Eis am Boden, der kontinuierlich Schaden verursacht. Ein Blizzard lässt anschließend Eisbrocken auf euch hinabregnen.

Im Anschluss wiederholen sich die Phasen, bis der wiederauferstehende Fluxeisbaum besiegt ist. Das Zeitlimit beträgt 10 Minuten und ihr könnt die Herausforderung alleine oder im Multiplayer bestreiten.

So besiegt ihr den Fluxeisbaum in unter 300 Sekunden

Während eines Multiplayer-Matches stellt der Fluxeisbaum kein Problem dar. Mit Feuer- oder Blitz-Charakteren lässt sich die Cryo-Verteidigung leicht durchbrechen. Oftmals liegt der Boss so innerhalb von wenigen Minuten.

So sollte dein Team aussehen: Solltet ihr es jedoch Solo versuchen, müsst ihr das richtige Team parat haben. Empfohlen sind Charaktere wie:

Diluc – Feuer Main-DPS

Rayzor – Elektro Main-DPS

Klee – Feuer Main-DPS

Als Support eignen sich:

Fishl – Elektro Support

Albedo – Geo Support

Bennet – Feuer Support

Durch ihre Fähigkeiten, die den Schaden der Gruppe erhöhen, sind diese Supporter besonders gut geeignet. Solltet ihr einen Feuer Main-DPS nutzen, nehmt auf jeden Fall einen weiteren Feuer-Support mit, um den +25 % Schadensbonus zu erhalten.

Als Healer eignen sich:

Qiqi – Eis Heilerin

Jean – Anemo Heilern

Barbara – Wasser Heilerin

Barbara als kostenlose Variante tut zwar auch ihren Dienst, hier müsst ihr lediglich aufpassen, dass ihr durch den „Nass“-Status ihrer Heilung nicht selbst einfriert.

Benutzt im Kampf so oft es geht den tiefroten Quartz, um regelmäßig möglichst viel Schaden zu verursachen. Sollte euer Schaden dennoch nicht hoch genug sein, benutzt Buffood wie die „Lecker gefüllten Jadetaschen“, die den Schaden der gesamten Truppe drastisch erhöht.

Ein weiterer Tipp im Solo-Modus ist das Ausrüsten des „Schwerts der Verderbnis“, welches ihr als Belohnung im Laufe des Events erhaltet und aufstufen könnt. Mit dem Schwert verursacht ihr deutlich mehr Schaden an Kreaturen im Drachengrat und erhöht den Effekt des tiefroten Quartz.

Das Schwert der Verderbnis im Urzustand

Habt ihr den wiederauferstehenden Fluxeisbaum bereits besiegt? Wenn ja, was ist eure Bestzeit? Ab damit in die Kommentare!