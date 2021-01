Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

So lief das letzte Event ab: Hier musste ich eine Pflanze im Einzel- oder Mehrspieler besiegen, um an notwendige Währung zu kommen, um mir die Krone der Weisheit zu kaufen. Da gab es verschiedene Probleme:

Da ich das Seelien-Pet unbedingt möchte, muss ich wohl oder übel alle Missionen machen und auch die Mehrspieler-Herausforderungen machen, denn nur so bekomme ich genügend Eisenmünzen zusammen. Auf diese hab ich jetzt schon keine Lust, wenn ich an die Herausforderung „Frostiges Wunder“ zurückdenke.

Die Seelie weckt nun wieder den Komplettierungs-Wunsch in mir. Zum einen ist sie wirklich knuffig anzusehen und zum anderen gibt es keinen Grund, warum man sie nicht haben sollte. Ich zahle kein Geld dafür und brauche theoretisch nur Zeit, um sie am Ende freischalten zu können.

Darum möchte ich gerne das Pet haben: Ich bin jemand, der Spiele gerne vollständig abschließt. Viele Spiele zocke ich so lange, bis ich wirklich alle Gebiete auf 100 %, jede Schatzkiste gefunden und jeden möglichen Erfolg gesammelt habe. Genshin Impact ist so ein Spiel, welches den Forscher- und Sammelgeist in mir weckt.

