Hier findet ihr Löwenzahn: Löwenzahn ist eine regionale Besonderheit von Mondstadt. In der Region findet ihr es jedoch an vielen Stellen. Das Finden von Löwenzahn wird euch also vor keine große Herausforderung stellen.

Löwenzahn und die Löwenzahnsamen sind ein wichtiges Material in Genshin Impact , um einem bestimmten Charakter zum Aufstieg zu verhelfen, Alchemie zu nutzen und Quests abzuschließen. Löwenzahn ist leicht zu finden, doch das Abbauen gestaltet sich als schwieriger. Wir von MeinMMO verraten, was ihr zum Material wissen müsst.

