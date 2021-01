Genshin Impact: Neue Promo-Codes bringen 110 Urgestein und 60.000 XP

In Genshin Impact gibt es zwei neue Promo-Codes. Der versorgt euch kostenlos mit Urgestein sowie Charakter-XP und der Ingame-Währung Mora. Wir von MeinMMO verraten, wie die Codes lauten und wie ihr sie einlösen könnt.

Was sind das für Codes?

GSIMPTQ125 – 60 Urgestein, 10,000 Mora

– 60 Urgestein, 10,000 Mora GENSHINGIFT – 50 Urgestein, 3 Eines Helden Weisheit (jeweils 20.000 XP)

Beide Codes lassen sich derzeit, stand am 6. Januar 2021, einlösen. Die Codes können nur einmal pro Account genutzt werden und laufen mit der Zeit aus.

Wie löst man den Code ein? Um den Code einlösen zu können, müsst ihr Abenteuer-Stufe 10 im Spiel erreicht haben. Vorher lassen sich die Codes nicht verwenden. Das Einlösen an sich geht aber sehr einfach:

Logt euch auf der offiziellen Webseite ein

Geht dort zu „Gutscheincodes einlösen“

Wählt eure Region aus

Gebt euren Charakter-Namen ein

Fügt den Code ein

Schon erhaltet ihr die Belohnung ingame

So löst ihr den Promo-Code auf der Webseite ein.

Alternativ könnt ihr den Code inzwischen auch Ingame einlösen. Zudem könnt ihr seit Patch 1.1 für Genshin Impact auch Codes auf der PS4 nutzen. Das funktioniert dort nur Ingame.

Geht im Spiel auf die Einstellungen (das Zahnrad-Symbol) und an vorletzter Stelle findet ihr den Button „Konto“. Dort könnt ihr den Gutscheincode einlösen.

So löst ihr den Promo-Code Ingame ein.

Urgestein als wichtige Premium-Währung fürs Endgame

Was ist Urgestein? Bei Urgestein handelt es sich um eine der wichtigsten Währungen im Spiel. Ihr könnt sie einsetzen, um wahlweise das Gacha-System mit den Gebeten zu nutzen und auf neue Charaktere zu hoffen oder um euch „Ursprüngliches Harz“ zu kaufen.

Das Harz wird im Endgame benötigt, um Bosse zu besiegen oder die Sphären nach Materialien zu durchforsten. Das System ist bei den Fans des Spiels umstritten und sie fordern Anpassungen.

Wie kommt man noch an Urgestein? Am schnellsten und einfachsten kommt ihr über echtes Geld an Urgestein. Für die im Code enthaltenen 110 Urgestein müsstet ihr umgerechnet etwa 2,20 Euro ausgeben.

Neben dem Einsatz von Echtgeld könnt ihr Urgestein auch Ingame erfarmen, beispielsweise über tägliche Missionen, Quests oder Schatztruhen.

Die besten Methoden, um kostenlos an Urgestein zu kommen, stellen wir euch in diesem Guide vor.