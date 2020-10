Genshin Impact Patch 1.1: Diese neuen Inhalte werden wohl kommen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Allgemeine Verbesserungen in Patch 1.1: Als erstes größeres Update hat man sich auch einigen „Quality of Life“-Verbesserungen vorgenommen. Sie sollen das Spielgefühl runder machen, mehr Optionen bieten oder nervende Aspekte des Spiels einfach abschwächen. Darunter fallen:

Das System bringt außerdem eine nützliche Anzeige, wie viel ihr bereits in einem Gebiet abgeschlossen habt. Eine Prozent-Anzeige verrät, wo ihr schon alles abgegrast habt und an welchen Orten ihr noch einmal genauer nach Kisten und anderen Schätzen suchen solltet.

Neue Charaktere in Patch 1.1: Charaktere zum Sammeln und Leveln sind das Herzstück von Genshin Impact. Genau deswegen gibt es davon bald mehr. Neu in Patch 1.1 sind vier Charaktere:

Bedenkt bei den folgenden Infos bitte, dass es sich nicht um offizielle Ankündigungen der Entwickler handelt. Stattdessen wurden die Infos aus Leaks und Datamining zusammengetragen, wie etwa vom Reddit-Nutzer Polonoid75 . Demnach stehen in Genshim Impact bald die folgenden Inhalte an:

Genshin Impact ist in den letzten Wochen ein Hit geworden und so langsam kommen die Spieler im Endgame an. Doch neben dem täglichen Ausgeben von Harz und Farmen von Materialien ist gerade nur wenig zu tun. Daher warten viele auf neue Inhalte und kommende Patches. Doch wann kommt neues Zeug? Wo bleibt Patch 1.1 und was kommt danach?

Die Spieler von Genshin Impact sind hungrig nach neuen Inhalten aus Patch 1.1. Doch was steckt im Update, das schon in wenigen Wochen kommen soll?

