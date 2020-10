Genshin Impact: Achtung! Betrüger wollen eure Accounts stehlen

In Genshin Impact will man euch den Account abluchsen. Hütet euch vor Betrügern, die mit euren Spieldaten Geld verdienen wollen.

Obwohl Genshin Impact kein MMORPG ist, können Accounts mit den entsprechenden Spieldaten ordentlich etwas wert sein. Immerhin gibt es beim Beten, dem Gacha-System des Spiels, einige seltene Charaktere, auf die man lange Warten muss. So manch ein Spieler investiert sogar Tausende Euro, nur um an seinen Liebling ranzukommen. Ein Account mit seltenen Charakteren ist also durchaus etwas wert – das wollen Betrüger ausnutzen.

Woran erkennt man Betrüger? Eigentlich ist Betrug dieser Art leicht zu erkennen. Die Betrüger wollen euch auf irgendeine Webseite locken, auf der ihr dann eure Account-Daten eingeben müsst. Die Betrüger-Seiten benutzen die offiziellen Artworks des Spiels und können deswegen auf den ersten Blick täuschen.

Scam-Nachrichten wie diese hier sind gerade im Umlauf. Fallt nicht darauf rein.

Gelockt wird zumeist mit dem Versprechen, dass man einen beliebten 5-Sterne-Charakter kostenlos bekommt, wenn man sich registriert und an dem Event teilnimmt. Immerhin hängen einige Spieler sehr emotional an den Charakteren.

Ein solches Event gibt es natürlich nicht und nach der Herausgabe der Account-Informationen gibt es zumeist nur eine Sache: Ein bitteres Erwachen, wenn man sich nicht mehr einloggen kann, weil der Betrüger die Daten geändert hat.

Accounts mit Charakteren wie Diluc sind begehrt.

Das Stehlen von Accounts geht bei Genshin Impact besonders leicht, denn viele Accounts wurden zu Beginn ohne Verbindung mit einer E-Mail-Adresse erstellt. Wer die Login-Daten dieser Accounts hat, kann das Passwort also problemlos ändern und den Zugang damit effektiv stehlen.

Was wollen die mit den Accounts? In den meisten Fällen: Verkaufen. Accounts für Genshin Impact werden etwa auf Ebay oder anderen Plattformen angeboten und schwanken dabei stark im Preis, je nach erreichtem Abenteuerrang und den vorhandenen Charakteren. Viele Accounts kosten mehrere Hundert Euro, manchmal ragen sie sogar in den vierstelligen Bereich hinein.

Auf Plattformen wie Ebay werden Accounts verkauft. Gewollt und erlaubt ist das vom Entwickler nicht.

Events sind immer im Spiel einsehbar: Auch wenn Genshin Impact mit seinen vielen Menüs ein wenig unübersichtlich wirken kann, lässt sich unter „News“ jederzeit simpel einsehen, welche Events gerade im Spiel stattfinden. Das läuft alles über Benachrichtigungen im Spiel ab, das externe Aufsuchen einer Webseite ist dafür nicht notwendig.

Die einzige Ausnahme ist hier das Einlösen von Promo-Codes. Wie das sicher funktioniert, haben wir hier erklärt.

Habt ihr schon solche Scam-Nachrichten bekommen? Oder kennt ihr jemanden, der darauf reingefallen ist?