„Genshin Impact: Ein beliebter Charakter ist weg, Spieler trauern ihrem Geld nach“

Zusätzlich dazu kommt noch die FOMO ins Spiel, die „Fear of missing out“ – also die Sorge, etwas zu verpassen. Dadurch, dass bestimmte Charaktere nur temporär verfügbar sind, wird der Drang geschürt, mehr Geld auszugeben, um einen Charakter noch zu erhalten, bevor er verschwindet. Genau das war bei Venti nun der Fall.

So verdient Genshin Impact Geld: Da Genshin Impact grundsätzlich kostenlos spielbar ist, wird das RPG auf andere Weise finanziert. Genshin Impact vermischt hier gleich zwei Systeme, die zum Ausgeben von Echtgeld animieren sollen. Das ist einmal die Gacha-Mechanik, die im Grunde reines Glücksspiel ist. Ob man einen Charakter bekommt oder nicht, liegt schlicht am Zufall und einer sehr geringen Erfolgswahrscheinlichkeit. Das ist besonders reizvoll, weil die Charaktere gut präsentiert werden und fast alle liebenswert sind.

Hinzu kommt, dass Venti auch eine große Rolle in der bisher enthaltenen Hauptstory von Genshin Impact spielt. Man verbringt viel Zeit mit ihm, lauscht seinen Liedern und löst eine Menge Aufgaben mit ihm an der Seite. Er ist witzig und deutsche Spieler amüsieren sich immer wieder darüber darüber, wenn der englische Synchronsprecher von der „Holy Lyre der Himmel“ spricht.

Warum ist Venti so begehrt? Dass Venti bei den Spielern beliebt ist, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen gilt Venti als einer der besten Charaktere im Spiel überhaupt, er ist im S-Tier unserer Tier-Liste . Mit einer Anemo-Zugehörigkeit ist er ein extrem guter Supporter mit kurzen Abklingzeiten und kann den Hauptcharakter in der Gruppe sinnvoll ersetzen.

