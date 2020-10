Genshin Impact: Die besten Waffen, für die ihr nicht bezahlen müsst

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie bekommt man die Waffe? Das Praktische an diesem Bogen ist, dass ihr ihn beim Durchspielen der Geschichte erhaltet – für den Abschluss von „A long Shot“ aus dem Prolog Akt 3. Damit habt ihr keinen großen Aufwand, um an diese ordentliche Waffe zu kommen.

Prototype Aminus : Dieses 4-Sterne-Zweihandschwert hat mit 44 Angriffsschaden einen hohen Basis-Wert und zudem einen starken passiven Effekt. Mit jedem Schlag habt ihr eine 50 % Chance zusätzlichen Schaden (240 % bis 480 %) an Feinden in einem kleinen Radius um euch herum zu verursachen.

Was sind das für Waffen? In einem Guide haben wir euch bereits die 10 besten Waffen in Genshin Impact vorgestellt. Diese Waffen bekommt ihr jedoch ausschließlich über Gebete und damit benötigt ihr Glück und mitunter viel Echtgeld für die Gacha-Mechanik .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 8 = 1

Insert

You are going to send email to