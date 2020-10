Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Im Koop-RPG Genshin Impact gibt es viele Waffen, aber nur wenige mit 5 Sternen. Die seltenen Legendarys gibt es nur in den Gebeten und haben eine Dropchance von mageren 0,7 %. In unserer FAQ erfahrt ihr alles, was ihr zum Gacha-System und den Gebeten wissen müsst .

Wer in Genshin Impact auch die größten Herausforderungen meistern will, benötigt nicht nur passende Charaktere für sein Team, sondern auch starke Waffen. Wir stellen euch die 10 besten Waffen aktuell im Spiel vor.

