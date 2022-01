Genshin Impact: Alles zu Patch 2.5 – Leaks, Release, Banner, Charaktere

Patch 2.5 von Genshin Impact kommt voraussichtlich am 16. Februar zu uns. Der offizielle Livestream mit genauen Infos findet wahrscheinlich erst Anfang Februar statt. Dennoch füttern wir von MeinMMO euch bis zum Release mit Leaks und allen Informationen, die wir finden können.

Genshin Impact hat bisher noch nicht viel über Patch 2.5 berichtet, da der Vorgänger-Patch erst am 5. Januar erscheint, jedoch haben sie jetzt schon einen künftigen neuen spielbaren Charakter veröffentlicht: Yae Miko.

Wer ist Yae Miko? Yae Miko ist die Schrein-Jungfer des Narukami-Schreins in Inazuma. Sie besitzt zudem eine Fuchs-Gestalt und ist die ewige Freundin vom allmächtigen Raiden Shogun. Zudem ist sie die Chefin eines Publishers, der Bücher veröffentlicht.

Yae Miko wird sehr wahrscheinlich ein 5-Sterne-Charakter und das Element Elektro besitzen.

Ansonsten gab es bisher keine weiteren Informationen über Yae oder das Update 2.5. In den kommenden Abschnitten fassen wir euch alle Leaks über den Patch zusammen.

Achtung: Leaks können sich jederzeit als falsch herausstellen. Zudem können sie stark vom offiziellen Release abweichen. MeinMMO nutzt die Informationen von öffentlichen Leakern, die sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen.

Leaks zu den kommenden Gacha-Bannern in Patch 2.5

Welche Helden kommen mit Patch 2.5? Die Gerüchte über Ayato Kamisato halten sich wacker, dennoch scheint es nicht so, als würde er bereits in Patch 2.5 in Genshin Impact erscheinen. Stattdessen veröffentlichten nun mehrere Leaker die Hinweise auf die neue Heldin Yae Miko und den Rerun für Kazuha Kaedehara (via Twitter).

Der bisher vertrauensvolle Leaker Ubatcha1 sprach darüber, dass Kazuha und Raiden Shogun einen Rerun erhalten sollen, da sie in Patch 2.5 eine Rolle in der Story spielen (via Twitter). Tartaglia hatte zuletzt auch schon einen Rerun erhalten, da er storyrelevant war. Unwahrscheinlich ist dies also definitiv nicht.

Leaker Sukuna tweetete auch, dass Kazuha, Raiden und Yae in Patch 2.5 erhältlich sein sollen (via Twitter).

Ein weiterer Leak verspricht ebenfalls genannte Charaktere (via reddit). Zudem soll es 2 neue Waffen in den Gacha-Bannern geben. Wenn man nach dem reddit-Leak geht, sollen die kommenden Gacha-Banner so aussehen:

16. Februar – 8. März: Reruns von Kazuha Kaedehara und Raiden Shogun + Grasschnittstrahl und neue unbekannte Waffe

8. März – 29. März: Neuer Charakter Yae Miko

Der Leak spricht sogar von den Bannern in 2.6, die Yoimiya und Kokomi als Rerun und Ayato Kamisato als neuen Helden enthalten. Weiterhin soll es im Waffen-Banner einen neuen Zweihänder und den Windfalken geben.

Auch Ubatcha1 sprach auf Twitter über einen Zweihänder, der eher Support-Fähigkeiten bekommen soll (via Twitter).

Was wurde noch geleakt?

Es sollen neue Skins kommen: Es soll neue Skins für Diluc und Fischl geben (via reddit). Es wird dabei jedoch nicht erläutert, ob die Skins schon in Patch 2.5 erhältlich sein werden oder doch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Ubatcha1 machte ebenfalls eine Aussage über Skins für Mondstadt-Charaktere (via Twitter), es macht den Leak also wahrscheinlicher.

Es soll eine kostenlose Waffe geben: Laut dem Leaker Ubatcha1 soll es einen kostenlosen Katalysator geben (via Twitter), dabei ist unklar, ob es sich um eine 4- oder 5-Sterne Waffe handelt.

Neuer wöchentlicher Boss: Ein weiterer wöchentlicher Boss wird in Genshin Impact hinzugefügt, zumindest sei Ubatcha1 sich da relativ sicher, schilderte er auf Twitter.

Da bald Patch 2.4 erscheinen wird, könnt ihr nach dem Preload mit mehr Leaks rechnen. In der Woche vom 3. bis zum 9. Januar, werden also einige neue Infos droppen. Wir werden den Artikel dann natürlich ergänzen.

Würdet ihr bei den Bannern zuschlagen oder wartet ihr auf einen ganz bestimmten Charakter? Was würdet ihr euch für die kommenden Patches in Genshin Impact wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

