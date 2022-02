Nach Monaten zeigt Genshin Impact endlich das Gesicht von Ayato Kamisato, Fans sind verliebt

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagen die Fans? Die Spieler zeigen sich begeistert vom Oberhaupt des Kamisato-Clans. Innerhalb von wenigen Minuten schaffte er es in die Twitter-Trends und sammelt fleißig Likes und Retweets.

Monatelang kursierten Gerüchte und allerlei Leaks über Ayato Kamisato in der Community, doch nun hat er endlich ein offizielles Gesicht erhalten. Genshin Impact kündigte jetzt schon den neuen Charakter an, der wahrscheinlich in Patch 2.6 ins Spiel einzieht.

