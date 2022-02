Spieler von Genshin Impact sind begeistert von Laternenfestival – Was macht es so gut?

Genshin Impact startete in der 2. Hälfte des Patches 2.4 mit dem jährlichen Laternenfestival in der Stadt Liyue. Schon im Januar 2021 fand das Event statt und wurde auch dieses Jahr von den Spielern herbeigesehnt. Nun gibt es erstes Feedback von der Community und das fällt ziemlich positiv aus.

Worum geht es in dem Event? Das Laternenfestival in Genshin Impact wird gefeiert, da Ende Januar bis Mitte Februar meist das Fest des chinesischen Neujahres beginnt. Das Fest geht mehrere Tage und wird mit leckerem Essen, Feuerwerk und dem Laternenfest abgeschlossen.

Wie nehmt ihr am Laternenfestival teil? Ihr müsst Abenteuerstufe 28 erreichen oder bereits besitzen und den Auftrag „Ein aufsteigender Stern“ abgeschlossen haben. Danach erhaltet ihr die Quest „Heimkehr des Kranichs mit dem Wind“, die ihr ebenfalls absolvieren müsst. Daraufhin wird das Laternenfestival freigeschaltet.

So sieht das Laternenfestival in Genshin Impact aus

Es gibt 4 Kategorien, in denen ihr Herausforderungen bestehen müsst, um wirklich alle Belohnungen einzusacken:

„Bunte Flammen“: Stellt Feuerwerk perfekt her, um die volle Punktzahl zu erreichen. Ihr könnt es anschließend sogar abfeuern und einen richtigen Feuerwerks-Plan erstellen.

„Die große Zusammenkunft“: Ihr seid mit eurem Schiff auf hoher See unterwegs, um Passagen in gewisser Zeit zu absolvieren und Gegner zu besiegen.

„Wunderschöne Schatten“: Löst immer kniffliger werdende Schattenspiele, indem ihr das vorgegebene Material passend dreht, um als Schatten ein Bild zu erhalten.

„Meeresverteidiger“: Besiegt das Meeresungetüm „Beisht“ und absolviert dort gesonderte Aufgaben.

„Bunte Flammen“ ist dabei an Lore zu verschiedenen Charakteren, aber vor allem Keqing geknüpft. Diejenigen unter euch, die auf witzige Dialoge und mehr Hintergrundinfos zu einzelnen Figuren möchten, kommen dort definitiv auf ihre Kosten.

Ihr erhaltet verschiedenes Feuerwerk, je nachdem wie weit ihr in den Quests zu „Bunte Flammen“ vorangeschritten seid.

Was sind das für Belohnungen?

Einen 4-Sterne Charakter eurer Wahl, darunter auch der neue Geo-Charakter Yun Jin.

Wertvolles Urgestein, um an den Gacha-Bannern des Spiels zu ziehen.

Eine Krone der Weisheit, eines der seltensten Items im Spiel.

Einige hübsche Möbel für das Housing-System in Genshin Impact.

Waffen-Erz, Talent-Bücher, Mora und andere kleinere Goodies.

Laternenfestival in Genshin Impact sei ein „riesiger Hit“

Was sagt die Community? Nicht nur die Herausforderungen werden in einem reddit-Thread von GodConcepts gelobt, sondern auch die Möglichkeit, mit NPCs in der Overworld zu kommunizieren und eben besagte Quests rund um Keqing in „Bunte Flammen“.

Weiterhin betonte er, wie toll er das Feature mit den NPCs finde. Man solle dies doch zukünftig fest in Genshin Impact etablieren und zwischendurch auf bekannte Charaktere treffen, um mit ihnen quatschen zu können.

GodConcepts rief dazu auf, weiterhin die Umfragen gewissenhaft auszufüllen, um den Entwicklern mitzuteilen, was die Community mag oder eben nicht. Er sagte: „Das derzeitige Laternenfestival ist ein riesiger Hit und es zeigt, wie wichtig Umfragen und Feedback der Spieler ist.“

Das sind die Antworten auf den Thread von GodConcepts:

NerdNurse223 liebt die Erstellung der Feuerwerke: „Ist das Abschussrohr für Feuerwerke permanent? Ich liebe das Item! Weiß das jemand?“ Da kein Ablauf des Items angegeben ist, vermutet man, dass das Abschussrohr und damit auch die Feuerwerke permanent im Spiel bleiben werden, sicher ist das aber nicht.

Rock3tPunch meint: „Ich mochte beide [Events], letztes Jahr und dieses Laternenfestival. Letztes Jahr mochte ich es, dass die Leute Wünsche in ihre Laternen stecken konnten und man ihre Story erfuhr.“

mangotcha war auch ein Fan der kleinen Quests zu den Charakteren: „Ich möchte hinzufügen, dass die Quests zu Xinyan, Ningguang und Beidou so viel Spaß machten – Die Quests waren eines meiner Highlights in diesem Event.“

Einige teilen die Meinung von GodConcepts und wünschen sich auch bekannte Charaktere in passenden Gegenden und Einrichtungen, um zwischendurch mit ihnen zu interagieren.

Auch, wenn es Stimmen gab, denen die Quests zu langatmig waren und die Dialoge sie nicht interessieren, war der überwiegende Teil der Community sehr positiv gestimmt. Sie hoffen, dass nächstes Jahr genauso schön, wenn nicht besser, wird.

Was denkt ihr über das Laternenfestival in diesem Jahr? Hat es euch gefallen oder eher nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

