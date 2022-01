Genshin Impact: Lohnt es sich für Zhongli und Ganyu euer Urgestein auszugeben?

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Solltet ihr erst nach Januar 2021 angefangen haben zu spielen, habt ihr jetzt das erste Mal die Gelegenheit diesen 5-Sterne Charakter zu bekommen. Denn sie ist die Figur, die am längsten keinen Rerun erhalten hat. Wann sie also das nächste Mal im Spiel erscheint, ist ungewiss.

Zhongli und Ganyu gehören zu den Top-Charakteren in Genshin Impact , die euch in allerlei Teams zur Verfügung stehen. Zudem zählen beide zu den Top 10 der meistgenutzten Helden im gewundenen Abgrund, dem Endgame-Dungeon des Spiels (via spiralabyss.org ).

Patch 2.4 von Genshin Impact geht heute Abend, am 25. Januar, in die 2. Banner-Phase über und bringt damit für 3 Wochen bekannte Gesichter zurück ins Spiel: Zhongli und Ganyu. Doch lohnt es sich überhaupt für die beiden euer wertvoll gespartes Urgestein auszugeben? MeinMMO verrät es euch.

