Genshin Impact: Leaks verraten einen neuen 5-Sterne-Charakter im Patch 2.6

Laut einem Leak soll der Charakter Ayato Kamisato mit dem Patch 2.6 in Genshin Impact erscheinen. Bis jetzt ist über ihn kaum etwas bekannt, dennoch wird er von den Fans gefeiert. Hier ist, was über Ayato bekannt ist.

Das ist Ayato Kamisato: Der junge Ayato ist der aktuelle Kopf des großen Kamisato-Klans, einem der angesehensten Klans in Inazuma. Er dient dem Shogunat des Landes und kümmert sich um die politischen und organisatorischen Angelegenheiten.

Er ist außerdem der ältere Bruder von Ayaka Kamisato, die bereits seit längerer Zeit spielbar ist. Da Ayato immer extrem beschäftigt und gestresst ist, zeigt er nur ungern in der Öffentlichkeit. Deshalb nimmt Ayaka an seiner Stelle die Rolle des Gesichts des Kamisato-Klans ein.

Obwohl über Ayato kaum etwas bekannt ist, gilt er als ein überaus beliebter Charakter. So stahl er dem Charakter Arataki Itto in dessen eigenem Trailer die Show. Ayatos Stimme war nur kurz am Ende des Trailers hörbar, brachte die Fans aber zum Ausrasten.

In der japanischen Version von Genshin Impact wird er von dem Synchronsprecher Akira Ishida gesprochen, der für seine zahlreichen Auftritte in Animes und Videospielen einen fast legendären Status erreicht hat (via Wikipedia).

Das sagen die Leaks: Nun wird in der Genshin-Community gemunkelt, dass Ayato wohl mit dem Patch 2.6 ins Spiel kommen soll. Mehrere Leaker haben auf Twitter mitgeteilt, dass der beliebte Charakter in dem ersten Banner von 2.6 dabei sein wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Über Ayato gibt es bis jetzt nur sehr wenige Informationen. Sogar über sein Element und seine Waffe gibt es größtenteils nur Spekulationen, die auf den Infofetzen aus dem Spiel basieren. Es wird vermutet, dass er ein Hydro-Charakter wird, der Schwert oder Speer nutzen könnte, doch beides ist noch nicht offiziell bestätigt.

Auch das Aussehen von Ayato ist noch nicht bekannt und es gibt keine zuverlässigen Screenshots von ihm aus dem Spiel. Er soll aber ähnlich wie seine Schwester Ayaka blaue Haare haben.

Laut Leaks soll Ayato aber ein 5-Sterne-Charakter sein, genau wie seine Schwester. Auch sind die angeblichen Beschreibungen seiner Fähigkeiten durchgesickert:

E-Skill: Wenn Ayato’s Elemental Skill zur gleichen Zeit aktiviert wird, wenn er von einem Gegner angegriffen wird, erhält er einen Stapel “Kendo Pose”.

E-Burst: Ayato führt einen Sprungangriff aus, der die gesammelten Stapel “Kendo Pose” verbraucht. Laut dem Leak sollen bis zu 3 Stapel möglich sein.

Bei Kendo handelt es sich um die japanische Schwertkampfkunst, was erneut die Vermutung nahelegt, dass Ayato ein Schwert als Waffe führt. Man kann aber aktuell auch nicht einschätzen, welche Rolle in einem Team Ayato einnehmen wird.

Bedenkt bei diesen Infos wie immer, dass es sich um Leaks handelt. Und während sich die Leaks von Genshin Impact oft als zuverlässig herausgestellt haben, sollte man sie weiterhin mit Vorsicht genießen.

Das Update 2.6 soll Schätzungen nach erst im März 2022 erscheinen. Es dauert daher noch ein gutes Stück bis Ayato ins Spiel kommt, falls die Leaks stimmen. Würde es euch freuen? Oder wünscht ihr euch einen anderen Charakter für das Banner in 2.6? Schreibt es uns in die Kommentare.

Als Nächstes steht bei Genshin Impact aber zunächst das Update 2.5 an:

Genshin Impact: Alles zu Patch 2.5 – Leaks, Release, Banner, Charaktere