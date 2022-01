Genshin Impact entfernt katzenförmige Wolke – Fans sind empört: „Buchstäblich unspielbar“

In Genshin Impact gibt es viele süße, kleine Details, die Spieler nur mitbekommen, wenn sie ein wachsames Auge besitzen. Einigen Fans ist dabei aufgefallen, dass eine bestimmte Wolke nicht mehr am Himmel von Teyvat zu sehen ist. „Unfassbar“ nennen sie den Fehler und kontaktierten sogar den Kundensupport von Genshin Impact.

Um welche Wolke geht’s? Gemeint ist dabei eine größere katzenförmige Wolke, die ihr beim Asase-Schrein in Inazuma findet. Ihr könnt sie am besten im Süden der Insel bestaunen. Doch nicht jeder Spieler kann sich das Wölkchen anschauen, denn ihr müsst zuvor Quests absolvieren.

Welche Quests müsst ihr bestreiten? „Neko ist eine Katze“ nennt sich die Quest-Reihe und ihr könnt täglich nur einen von den insgesamt neun Aufträgen abschließen.

Habt ihr die gesamte Quest-Reihe abgeschlossen, bekommt ihr die Errungenschaft „Katze in den Wolken“ und könnt von nun an die katzenförmige Wolke jederzeit sehen – so zumindest in der Theorie. Denn einige Spieler berichteten nun darüber, dass ihre heiß geliebte Wolke plötzlich nicht mehr am Himmel zu sehen sei.

Das Katzen-Wölkchen befindet sich immer an der gleichen Stelle.

Katzenförmige Wolke fehlt: „Genshin Impact ist buchstäblich unspielbar!“

Reddit-Nutzer TheEdelBernal verfasste einen Thread darüber, wie sehr er seine geliebte Katzen-Wolke vermisse (via reddit). Es sei sein Lieblings-Ort, um einfach etwas in Genshin Impact abzuhängen und der Musik zu lauschen.

TheEdelBernal suchte die gesamte Insel ab, fand jedoch die niedliche Wolke nicht wieder. Er wendete sich damit prompt an den Kundenservice des Spiels, die ihm sogar nach wenigen Stunden antworteten (via reddit). Der Kundensupport könne den Fehler nicht sofort beheben, aber erkannten an, dass da ein Problem vorliege, sagte der reddit-Nutzer.

Die Antworten im reddit-Thread von TheEdelBernal sind gefüllt mit Ironie:

Grimstarzz: „Man darf auch gar nichts in Teyvat haben.“

leopoldshark schrie nur mit schüttelnden Fäusten: „CELESTIAAA!“

Kiefer2018 verlangt als Wiedergutmachung Urgestein und Playernotcopper entgegnete darauf: „Nee, Mann. Der Mist ist sehr persönlich. KOSTERNLOSER 5-STERNE CHARAKTER!“

osyady und einige andere sind sich jetzt total sicher: „Buchstäblich unspielbar.“

Andere Spieler berichteten ebenfalls davon, dass ihre Katzen-Wolke verschwunden war. Sie stellten gemeinsam die Theorie auf, dass das Bewältigen von Quests in Patch 2.4 die Ursache für das Verschwinden sein könne.

Allerdings haben wir von MeinMMO verschiedene Leute befragt, die diese Theorie nicht bestätigen konnten: Bei uns ist die Wolke nach wie vor im Spiel vorhanden, egal, ob Quests von Patch 2.4 abgeschlossen wurden oder nicht.

Wie ist das bei euch? Ist euch die Wolke überhaupt schon einmal aufgefallen oder kanntet ihr die Quest-Reihe noch nicht? Wenn ihr die katzenförmige Wolke schon mal gesehen habt: Ist sie bei euch noch da oder vermisst ihr sie auch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

