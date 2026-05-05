Dark-Fantasy-RPG setzt auf knappe Outfits für Frauen, die Fans ätzen: „Sieht aus wie ein F2P-MMORPG aus Korea“

Noch in diesem Jahr soll Lords of the Fallen II für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Die Entwickler haben nun die Ausrüstungssets für weibliche Spielcharaktere vorgestellt, doch die kommen nicht bei allen gut an.

Wie sehen die Ausrüstungssets aus? Auf dem Bild sind einige Ausrüstungssets zu erkennen, die in schwarzen, goldenen und gräulichen Farbtönen gehalten sind. Was sie alle gemeinsam haben: sie bedecken nicht die komplette Haut, sondern lassen viel freien Raum für gegnerische Attacken.

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Einige der Rüstungen sind sogar so knapp bestückt, dass der Brustbereich der Spielfigur zum Teil entblößt wird. Auch der Bauch und die Beine bieten bei einigen Sets ein leichtes Ziel.

Die Ausrüstungssets sollen den Entwicklern zufolge mit dem Feedback der Fans im Kopf designt worden sein. Doch das Kuriose ist, dass die das gar nicht gewollt haben.

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Rüstungen wirken für User billig

Wie kommen die Rüstungen an? Auf Reddit beschweren sich zahlreiche User, dass ihnen die Rüstungssets gar nicht gefallen würden. Viele Kommentierende vergleichen die extrem knappen und freizügigen Designs mit Spielen wie The First Descendant oder TERA. Hier sorgten knappe Skins bereits in der Vergangenheit für großes Aufsehen.

Die User finden, dass diese Rüstungen überhaupt nicht zu einem düsteren Soulslike-Spiel passen würden. Der Top-Kommentar meint sogar, dass die Sets wirken, als würden sie aus einem koreanischen Free-to-Play-MMO stammen. Damit spielt er auf das meist aufpolierte Design von weiblichen Spielfiguren an, das für einige Spielwelten fehl am Platz wirken kann.

Die neuen Designs würden für viele die Immersion stören, da die Charaktere nicht mehr so aussehen, als könnten sie tatsächlich in dieser düsteren Welt überleben. Für einige wäre so ein Design zumindest gerecht, wenn auch die männlichen Charaktere solche knappen Outfits erhalten würden.

Es gibt aber auch Befürworter der Rüstungen, beispielsweise auf X. So enthüllte die YouTuberin TheBackgroundNPC, dass auch sie zu den Rüstungen Feedback geben konnte und mit dem Design zufrieden sei.

Der zweite Teil von Lords of the Fallen befand sich in einer langen Entwicklungshölle. Kein Wunder also, dass es erst 12 Jahre nach dem Release von Teil 1 erscheint. Was euch mit dem Spiel erwartet, erfahrt ihr im folgenden Artikel: Starkes Dark-Fantasy-RPG hetzt in neuer Fortsetzung goldene Götter und titanische Tentakel auf euch