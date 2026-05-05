Subnautica 2: Release, Preis, Early Access und Crossplay

Subnautica 2 stellt die Fortsetzung des beliebten Survival-Games dar, mit dem ihr erneut die Tiefen der Unterwasserwelt erkunden könnt. Viele warten sehnsüchtig auf den Release, und dieser lässt dank des Early Access nicht mehr lange auf sich warten.

Was ist Subnautica 2 für ein Spiel? Subnautica 2 ist wie sein Vorgänger ein Survival-Abenteuer, in dem ihr allein oder zu viert eine Unterwasserwelt erkunden und darin überleben müsst. Eure Heimat wurde von Konflikten geplagt und um diesen zu entkommen, seid ihr mit einem Kolonieschiff auf der Reise nach einem neuen Paradies, in dem die Menschheit gedeihen kann.

Leider gab es technische Schwierigkeiten, die dafür sorgten, dass ihr auf einem unbekannten Planeten strandet. Eure Aufgabe ist es nun, Ressourcen zu sammeln, eure Basis aufzubauen und zu überleben. Mit aufpolierter Grafik stürzt ihr euch also so ins Abenteuer des Nachfolgers.

In unserer Übersicht findet ihr kurz und informativ alle wichtigen Infos, die ihr zum nahenden Release wissen solltet. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell zu den einzelnen Themenpunkten springen, die euch interessieren:

Video starten Subnautica 2: Der erste Gameplay-Trailer zum Survival-Hit auf Steam Autoplay

Subnautica 2: Release und Early Access

Wann startet der Release? Der Release wird am 14. Mai 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten, jedoch zunächst im Early Access. Das Spiel sei noch nicht vollständig fertig entwickelt, rechnet also noch nicht mit umfangreichen Features – diese erscheinen erst im Laufe der Entwicklungszeit mit neuen Updates. Je nachdem, wo ihr euch auf der Erde befindet, unterscheiden sich die Release-Zeiten:

Das ist die Release-Map von Subnautica 2

Subnautica 2: Preise und Editionen

Wie teuer wird Subnautica 2? Im offiziellen Blog-Post (Quelle: www.unknownworlds.com) zum Release haben die Entwickler von Unknown Worlds den Preis schon angekündigt. Je nach Region wird es kleine Unterschiede geben, doch allgemein wird das Spiel 29.99 $ kosten, also ungefähr 30 € in Deutschland.

Wer zudem Subnautica 2 während des Early Access kauft, erhält zukünftige Updates bis zum Release der 1.0-Version und darüber hinaus kostenlos dazu.

Hier geht es zur Produktseite auf Steam: Subnautica 2

Hier geht es zur Produktseite auf Xbox: Subnautica 2

Wird es verschiedene Editionen geben? Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob es spezielle Editionen zum Release der 1.0-Version geben wird.

Wird es Subnautica 2 im Game Pass geben? Wer den Game Pass Ultimate besitzt, wird Subnautica 2 „kostenlos“ zocken können – das sind 21 € im Monat. Seid ihr also ohnehin Abonnent, könnt ihr entspannt in den Early Access vorbeischauen.

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Subnautica 2: Crossplay und Plattformen

Gibt es Crossplay zum Release? Laut den Entwicklern wird es zum Release Cross-Platform-Multiplayer geben. Spieler auf der Xbox werden sich also mit Fans auf Steam verbinden können, um gemeinsam die Tiefen der Meere erkunden zu können.

Auf welchen Plattformen erscheint Subnautica 2? Zum Early Access ist derzeit nur der Release für PC (Steam & Epic Games) sowie für Xbox geplant. PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 gehen also vorerst leer aus. Es gibt keine Details darüber, ob die Zugänge der anderen Plattformen während der Zeit des Early Access freigeschaltet werden. Möglich wäre aber, dass ihr bis zum Release der 1.0-Version warten müsst.

Subnautica 2: Systemanforderungen

Sind die Informationen zu den Systemanforderungen bekannt? Ja, sind sie. Mit folgender Hardware könnt ihr das Spiel auf eurem Rechner zocken:

Hardware Minimum Empfohlen Ultra Ultra++ Grafikkarte (GPU) NVIDIA GTX 1660



oder



AMD RX 5500XT NVIDIA RTX 3070



oder



AMD RX 6700XT NVIDIA RTX 4070



oder



AMD RX 6900XT NVIDIA RTX 5070TI



oder



AMD RX 7900XTX Prozessor (CPU) INTEL i5-8400



oder



AMD RYZEN 5 2600 INTEL i7-13700



oder



AMD RYZEN 7 7700X INTEL i7-13700



oder



AMD RYZEN 7 7700X INTEL i9-14900K



oder



AMD RYZEN 9 7900X3D Betriebssystem (OS) WINDOWS 10 oder 11 WINDOWS 11 WINDOWS 11 WINDOWS 11 Arbeitsspeicher (RAM) 12 GB 16 GB 32 GB 32 GB Grafikspeicher (VRAM) 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB Auflösung 1080p 1440p 1440p 4K Bildrate (FPS) 30 FPS 60 FPS 60 FPS 60 FPS

Das waren derzeit alle wichtigen Infos, die es zu Subnautica 2 und seinem Release gibt. Sollten weitere Informationen im Laufe des Early Access bekannt werden, aktualisieren wir den Beitrag dementsprechend. Bis dahin könnt ihr hier mehr über Subnautica 2 lesen: Das meistgewünschte Survival-Spiel auf Steam verzichtet auf ein wichtiges Feature, könnte die Spieler verwirren