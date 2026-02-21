Was macht Subnautica 2 so besonders, dass es das meistgewünschte Spiel auf Steam ist?

Subnautica 2 ist aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam. Doch warum eigentlich? MeinMMO beantwortet die Frage.

Was ist das für ein Spiel? Subnautica 2 ist der angekündigte Nachfolger des Survival-Hits Subnautica und des dazu passenden DLCs Subnautica: Below Zero. In den Subnautica-Teilen geht es in die Tiefen von Ozeanen auf fremden Planeten. Der Großteil des Gameplays spielt sich unter dem Meeresspiegel ab.

In dem ersten Subnautica-Teil stürzen die Spieler mit einem riesigen Raumschiff auf einem Alien-Planeten ab. Nach und nach wird klar, dass die Aliens auf dem Planeten zum großen Teil ausgestorben sind. Schuld daran ist ein Virus, der sich auf dem ganzen Planeten ausgebreitet hat.

Es geht für die Spieler nicht nur ums Überleben, sondern auch darum, ein Gegenmittel für das Virus zu finden. Denn auch der Protagonist selbst ist infiziert. Subnautica ist nicht nur ein Survival-Spiel, die Tiefe des schier unendlichen Ozeans sorgt für einen echten Horroreffekt.

Wie erfolgreich ist es? Schaut man sich die Wunschlisten-Rangliste auf Steam an, so wird der erste Platz schnell klar: Subnautica 2. Auf SteamDB kann das Spiel über 260.000 Follower verzeichnen. Doch woran liegt das?

MeinMMO hat sich die vielen Faktoren angeschaut, die bei dem Wunsch nach Subnautica 2 zusammenkommen, und gibt eine Einschätzung ab.

Das Meistgewünschte beim meistgewünschten Spiel: Multiplayer

Subnautica 1 war schon in seinem Early-Access-Zustand ein Hit bei den Spielern. Der größte Kritikpunkt war jedoch, dass es keinen Multiplayer gab. Es war Spielern so nur möglich, alleine die Untiefen zu erkunden. Außer natürlich, sie nutzten eine Mod.

Der zweite Teil verspricht aber genau das von Anfang an und sorgt vermutlich dafür, dass noch mehr Spieler sich auf Subnautica 2 freuen als ohnehin schon.

Neue Technik, neues Gameplay, neue Story

Auch der „Wow-Neu“-Effekt stellt sich bei Subnautica 2 ein. Nachdem Spieler jahrelang nur den ersten Teil und ein DLC hatten, um den Survival-Horror zu erleben, freut man sich ganz automatisch auf etwas Neues beziehungsweise „Frisches“.

Während Subnautica auf der Unity-Engine gebaut wurde, basiert Subnautica 2 auf der Unreal Engine 5, die nochmal mehr leisten kann. Außerdem kann aus dem Trailer entnommen werden, dass das Gameplay zwar im Groben gleich ist, aber auf jeden Fall ein Update bekommen hat.

Zuletzt bietet Subnautica 2 eine neue Welt und eine neue Story, deren Geheimnisse darauf warten, entdeckt zu werden.

Subnautica 2 bietet einen neuen Planeten, den es zu erkunden gilt.

Verschiebung und Wartezeit sorgen für größeren Wunsch

Häufig will man das, was man nicht haben kann. Subnautica 1 hatte seinen Release im Dezember 2014, das sind 12 Jahre und somit eine lange Zeit, in der mehr und mehr Fans zu dem Franchise gefunden haben und gleichzeitig der Vorfreude mehr Raum gegeben wurde. Subnautica 1 hat immerhin eine positive Bewertung von 97 % auf Steam.

Im Juli 2025 wurde angekündigt, dass Subnautica 2 von 2025 in das Jahr 2026 verschoben wird. Entwicklerstudio Unknown Worlds gab bekannt, der Aufschub würde an dem fehlenden Feinschliff liegen (via unknownworlds.com).

Der ehemalige Entwickler Charlie Cleveland äußerte außerdem im Zuge dessen auf Reddit, dass Subnautica 2 angeblich bereits bereit sei für den Early Access. Das steht im krassen Kontrast zu der offiziellen Aussage von Unknown Worlds.

Diese Nachricht, dass das Spiel im Prinzip spielbar ist, erhöhte die Vorfreude der kommenden Spieler vermutlich noch mehr. Allein diese Unstimmigkeit zwischen Entwicklerstudio und ehemaligem Entwickler generiert Aufmerksamkeit, die zu noch mehr wartenden Spielern führt.

Ein DLC, der kein 2. Teil ist

Mit dem Release von Subnautica: Below Zero im Jahr 2021 freuten sich die Spieler, mehr im Subnautica-Franchise erkunden zu können. Der DLC kam bei Spielern mit 93 % positiven Bewertungen auf Steam etwas schlechter an als der erste Teil.

In den negativen Rezensionen auf Steam werden vor allem die kleine Karte und die vielen Landpassagen gegenüber dem ersten Teil kritisiert. Es war eben kein Nachfolger von Subnautica, sondern „nur“ ein DLC. Das steigert die Erwartungen an den 2. Teil, der mit einem echten Upgrade daherkommen würde.

Ein offizielles Release-Datum ist für Subnautica 2 noch nicht bekannt. Es ist allerdings klar, dass das Spiel, genau wie sein Vorgänger, im Early Access erscheinen wird.

Wenn Subnautica 2 veröffentlicht wird, sollte Steam vielleicht nochmal checken, ob die Server den Ansturm der Spieler auch aushalten Im September 2025 feierte ein ebenfalls viel gewünschtes Spiel auf Steam seinen Release: Hollow Knight: Silksong, die Fortsetzung von Hollow Knight: Hollow Knight: Silksong feiert Release, doch die Server von Steam sind down – Spieler erhalten Fehler beim Kauf