Diablo 4 Lord of Hatred: Chroniken der Schöpfung – So findet ihr alle Statuen

Mit Lord of Hatred kamen die Chroniken der Schöpfung zu Diablo 4, die ihr überall in Skovos findet. Wo sich die 30 Statuen genau aufhalten und welche Boni sie euch einbringen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind die Chroniken der Schöpfung? Diese Statuen bestehen aus einem Trio: Lilith, Inarius und einem Menschen. Sie symbolisieren quasi die Erschaffung einer neuen Welt durch die Tochter des Hasses und den Engel sowie deren Kinder, die Nephalem. Insgesamt gibt es 30 dieser Statuen-Rätsel, die über sechs Gebiete in ganz Skovos verteilt sind.

Mehr zu der Schöpfung von Sanktuario und der Dämonin Lilith erfahrt ihr hier.

Chroniken der Schöpfung: Lösung und Belohnungen

Wie löse ich die Rätsel? Um eine Chronik zu aktivieren, müsst ihr die menschliche Statue mit den zugehörigen Figuren von Lilith und Inarius verbinden, die in der unmittelbaren Umgebung versteckt sind:

Die menschliche Statue zeigt beim Anklicken zunächst nur einen Infotext.

Sucht in der Nähe nach den Statuen von Lilith und Inarius.

Klickt Lilith und Inarius so oft an, bis sie sich zur menschlichen Statue drehen.

Sobald der Winkel stimmt, leuchten ein weißer (Inarius) und ein roter (Lilith) Lichtstrahl zur menschlichen Statue.

Interagiert abschließend erneut mit der menschlichen Statue, um eure Belohnung abzuholen.

Was bringen mir die Chroniken? Die gelösten Chroniken spendieren euch XP, Gold, Obolusse und Edelsteinfragmente. Auf dem ewigen Realm gibt es zusätzlich 10 Punkte für den Regionsfortschritt. Je mehr Chroniken ihr aktiviert, desto tiefer taucht ihr in die Entstehungsgeschichte der Schöpfung ein, inklusive Projektionen vergangener Gespräche und Szenen.

Für die erste Chronik schaltet ihr den Titel „Gegenläufiger Erbauer“ frei und erhaltet einen Erfolg. Habt ihr alle 30 Rätsel gelöst, erhaltet ihr einen finalen Erfolg und den Titel „Eigenwilliger Schöpfer“.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Chroniken der Schöpfung: Alle Fundorte

Wo finde ich die Chroniken der Schöpfung? In sechs Gebieten von Skovos findet ihr insgesamt 30 Chroniken der Schöpfung. Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr sie jeweils in den Gebieten findet.

5 Chroniken der Schöpfung in Philios

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Philios, Skovos.

In Philios findet ihr 5 Chroniken der Schöpfung. Ihr könnt sie bequem im Kreis ablaufen, wenn ihr beim Wegpunkt „Visionsende“ startet oder euch von der Hauptstadt Temis aus nach Nord-Osten begebt.

5 Chroniken der Schöpfung in Lycander

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Lycander, Skovos.

Im nächsten Gebiet, Lycander, warten ebenfalls 5 Chroniken der Schöpfung auf euch. Ein geeigneter Startpunkt ist etwa der Wegpunkt „Tempel des Lebens“ im Osten.

3 Chroniken der Schöpfung in Athulua

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Athulua, Skovos.

Nach Athulua gelangt ihr entweder über Temis oder direkt über den Wegpunkt in der Garnison von Athulua. Euch erwarten hier 3 Chroniken der Schöpfung, die ihr wieder mit Inarius und Lilith verbinden müsst.

6 Chroniken der Schöpfung in Atanos

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Atanos, Skovos.

In Atanos sind 6 Chroniken der Schöpfung über das gesamte Areal verteilt. Da das Gebiet keinen eigenen Wegpunkt besitzt, reitet oder lauft ihr am besten von der Garnison in Athulua aus hin.

5 Chroniken der Schöpfung in Celestia

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Celestia, Skovos.

Habt ihr soeben die Chroniken der Schöpfung in Atanos abgeklappert, ist es nur ein kleiner Sprung nach Celestia. Ansonsten findet ihr in dem Gebiet aber auch einen Wegpunkt an einem Lager, das in der Kampagne von Lord of Hatred eine wichtige Rolle spielt. Hier findet ihr 5 Chroniken der Schöpfung.

6 Chroniken der Schöpfung in Skartara

Fundorte aller Chroniken der Schöpfung in Skartara, Skovos.

Skartara ist das größte und storytechnisch das letzte Gebiet. Hier befinden sich 6 Chroniken der Schöpfung sowie der Wegpunkt „Torenbruch“. Der Westen des Gebiets erinnert an die Hölle, ist düster und voller Lava. Ein Tipp: Hier solltet ihr unbedingt mal eine Pause einlegen und angeln.

Wie ihr das Angel-Feature in Diablo 4 freischaltet und nutzt, erfahrt ihr hier.