Ein erster Charakter-Teaser zu Arataki Itto wurde von Genshin Impact veröffentlicht. Jedoch zeigt der Teaser nicht nur den beliebten Neuling, sondern hat noch eine ganz besondere Überraschung für die Spieler parat: Ayato Kamisatos Stimme. Fans katapultieren Ayato direkt in die Twitter-Trends und können es kaum fassen.

Wer ist Ayato Kamisato überhaupt? Ayato Kamisato ist der ältere Bruder von Ayaka Kamisato. Er ist das Oberhaupt des Kamisato-Clans, der die Yashiro-Verwaltung in Inazuma anführt. Ayato kümmert sich dabei um die Regierungsangelegenheiten, während seine Schwester, Ayaka, den Clan nach außen hin repräsentiert.

Die starke Kryo-Kämpferin Ayaka Kamisato ist seit Längerem in Genshin Impact erhältlich und befindet sich in unserer Tier List im S-Tier.

Wer ist Arataki Itto? Itto ist ein witziger Geselle mit großer Eitelkeit. Selbst im Kampf überprüft er, ob seine Haare gut sitzen. Der Chaot gehört zum Element Geo und ist ein Oni – eine Art Dämon. Daher stammen auch seine Hörner auf dem Kopf. Arataki Itto ist der Anführer seiner eigenen Gang.

Wann könnt ihr Itto erhalten? Der 5-Sterne Charakter Itto wird am 14. Dezember für 3 Wochen im Figurenaktionsgebet verfügbar sein. Mit ihm wird ein zusätzlicher, starker Geo-Support namens Gorou veröffentlicht. Beide gibt es dann gegen 19 Uhr im Gacha-Banner zu ziehen.

Itto ist im eigenen Charakter-Teaser nicht der Star

Was ist daran ulkig? Während der eigentliche Fokus des Teasers auf Itto liegen sollte und er auch massenweise Fans für sich begeistert hat, lenkte ein einziger kleiner Satz von Ayato die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Die Community flutete Twitter und reddit mit dem Fakt, dass Ayato zu hören war.

Wann könnt ihr Ayato Kamisato hören? Ab 1:04 beginnt die Konversation zwischen Thoma und Ayato. Thoma ist der Haushälter des Kamisato-Clans und er spricht den „Unbekannten“ mit „mein Herr“ an, deswegen kann man darauf schließen, dass das Ayato Kamisato ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Zudem beinhaltet die Beschreibung des japanischen Charakter-Teasers den Namen „Ayato Kamisato“ und den entsprechenden Synchronsprecher „Akira Ishida“ (via YouTube). Unter dem englischen Teaser befinden sich keine Angaben über den Sprecher von Ayato.

Fans finden Ayato Kamisato toll, obwohl sie nichts über ihn wissen

Bisher ist von offizieller Seite nicht viel über Ayato bekannt. Weder seine Skills, sein Element noch sein Aussehen. Dennoch waren die Fans begeistert über den kleinen Satz, den das Oberhaupt des Kamisato-Clans von sich gab – nicht zuletzt, weil der japanische Synchronsprecher sehr beliebt ist:

„Ich hörte Akira Ishida in diesem Teaser. Wenn Ishida der Synchronsprecher für Ayato ist, wird er ein Must-Pull für mich“, stellte Enma für sich fest und erhielt bereits über 2700 Upvotes auf dem Kommentar (via YouTube)

“That’s what I mean” fasst sie Situation ganz gut zusammen: „Der Teaser sollte die Leute eigentlich für Itto hypen, aber Ayato stahl einfach das Spotlight mit seinen paar Sekunden.“ (via YouTube)

Antz3 ist im Hype: „Das sind keine Krümel, das ist die ganze Bäckerei! Let’s go!“ (via reddit)

Andante hadert: „Das ist definitiv Ayato am Ende, mit Thoma. Ich dachte darüber nach, Itto und seine Waffe zu ziehen, aber vielleicht kann die Waffe auch warten.“ (via YouTube)

Twitter-User Jr0se_onii postete einen passenden Beitrag: „Es ist ein Itto-Teaser, aber die Leute flippen wegen Ayato aus.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spekulationen zu Ayatos Aussehen verschärfen sich

Achtung: Der folgende Abschnitt enthält eventuelle Spoiler und Leaks. Bitte diese Infos mit Vorsicht genießen.

Laut einem Leaker, der bereits Ittos Aussehen korrekt leakte, soll Ayato weiße Haare haben und eine Uniform tragen, die so aussieht, wie die Marineuniformen aus One Piece (via reddit).

Ayato Kamisato hat mit Akira Ishida in Genshin Impact außerdem den gleichen Synchronsprecher, der in der japanischen Version vom Spiel Honkai Impact 3rd den Charakter Otto spricht.

Quelle: reddit

Quelle: Aminoapps.com Links seht ihr Otto aus Honkai Impact 3rd, rechts die Marine aus One Piece

Dadurch, dass miHoyo die Entwickler von Genshin Impact und Honkai Impact 3rd sind und Otto eine ähnliche Uniform trägt, die der Leaker beschrieben hat, sehen Fans die Möglichkeit, dass Ayato tatsächlich in etwa so aussehen könnte (via reddit).

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass Genshin sich beim Charakter-Design an Honkai Impact orientiert: Yae Miko aus Genshin Impact sieht zum Beispiel genauso aus wie Yae Sakura aus Honkai. Oder die unbekannte Göttin am Anfang von Genshin hat nicht nur das Aussehen von Kiana (Herrscher Form) aus Honkai geerbt, sondern auch die gleiche Synchronsprecherin.

Wir können uns nur überraschen lassen, wie Ayato Kamisato wirklich aussehen wird. Sobald wird mehr über ihn erfahren, verraten wir euch das natürlich hier auf MeinMMO.

Seid ihr schon gespannt auf Ayato und spart fleißig Urgestein? Oder pullt ihr eher für Itto und lasst euch durch Ayatos Stimme nicht beeindrucken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: Alles zu Patch 2.4 – Leaks, Release, Banner, Charaktere