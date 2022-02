Die 10 besten Waffen in Genshin Impact und was sie können

Starke und seltene Charaktere sind in Genshin Impact nicht alles, denn auch ihre Ausrüstung muss stimmen. Wir stellen euch daher die aktuell besten 5- und 4-Sterne Waffen im Spiel vor.

In Genshin Impact gibt es natürlich eine Vielzahl von Waffen und viele starke sind gleichzeitig auch sehr schwierig zu erhalten. Sei es aus dem Grund, weil sie eine 5-Sterne Waffe oder aber nur aus bestimmten Gacha-Bannern zu bekommen sind.

Damit wir euch nicht nur eine Auflistung von 5-Sterne Waffen präsentieren, haben wir die Liste anhand folgender Kriterien erstellt:

2x Einhänder

2x Zweihänder

2x Bogen

2x Stangenwaffen

2x Katalysatoren

In den jeweiligen Waffengattungen wurden einmal alle 5-Sterne Waffen und einmal alle 4-Sterne Waffen miteinander verglichen. Ihr bekommt also für beide Raritäten je eine Empfehlung. Weiterhin haben wir neben Fähigkeiten und Werten auch betrachtet, wie häufig die Spieler eine Waffe auf den Charakteren ausrüsten, wenn sie in den End-Game-Dungeon gehen (via spiralabyss.org).

Bitte beachtet, dass viele Charaktere natürlich ihre Signature-Waffe besitzen und bestimmte Waffen auf besonderen Figuren besonders stark sind. Wir haben geschaut, dass die Waffen möglichst universell verwendet werden können.

Zudem können die Werte natürlich variieren, je nachdem wie weit ihr eure Waffe levelt und verfeinert. Wir gehen in unserer Liste immer von Verfeinerungsgrad 1 aus.

Die besten Einhänder

Momentan gibt es insgesamt 10 Charaktere, die einen Einhänder als Waffe tragen können:

Ayaka Kamisato

Kazuha Kaedehara

Albedo

Keqing

Qiqi

Jean

Bennett

Xingqiu

Kaeya

Reisende/r

Der beste 5-Sterne Einhänder: Moosgrüner Fels

Moosgrüner Fels ist nur aus Aktionsgebeten erhältlich.

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 44, kritische Trefferrate (KT): 9,6 %

Basis-Angriff: 44, kritische Trefferrate (KT): 9,6 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 542, KT: 44,1 %

Was macht die Waffe so gut? Moosgrüner Fels macht sich auf vielen Charakteren, die einen Einhänder tragen können, wahnsinnig gut. Sie gibt nicht nur massig an KT, sondern besitzt auch noch einen wertvollen Effekt. Dieser Effekt erhöht eure Lebenspunkte (LP) und gleichzeitig euren Angriff basierend auf den maximalen LP eurer Figur.

Beinahe jeder Held kann sowohl von den KT als auch vom Effekt profitieren, da die meisten Träger von Einhändern Damage-Dealer sind und selbst wenn nicht, kann es nie Schaden kritischen Schaden zu verursachen.

Die besten 4-Sterne Einhänder: Favonius-Schwert und Schwert der Verderbnis



Das Schwert der Verderbnis konntet ihr nur per Event kriegen und ist derzeit nicht erhältlich. Das Favonius-Schwert ist jederzeit aus allen Bannern erhältlich.

Diese zwei Einhänder teilen sich ausnahmsweise den Platz, da sie beide etwa gleich oft und mit ähnlicher Priorität auf den Charakteren im gewundenen Abgrund ausgerüstet werden und circa gleich nützlich sind.

Favonius-Schwert:

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 41, Aufladerate: 13,3 %

Basis-Angriff: 41, Aufladerate: 13,3 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 454, Aufladerate: 61,3 %

Was macht die Waffe so gut? Das Favonius-Schwert gibt euch einen Haufen Aufladerate mit auf den Weg. Das kann es euch erleichtern für Artefakte zu farmen, da ihr nicht mehr so sehr auf diesen Stat achten müsst.

Zudem könnt ihr mit KT Elementarteilchen schaffen, die die Spezialfähigkeit des Helden schneller auflädt. Oft tragen die „Batterien“ des Teams dieses Schwert, um schnell eine Attacke zu wirken, auszuwechseln und die Partikel zu einem anderen Charakter des Teams fliegen zu lassen, um deren Spezialfähigkeit aufzuladen.

Schwert der Verderbnis:

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 42, Aufladerate: 10 %

Basis-Angriff: 42, Aufladerate: 10 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 510, Aufladerate: 45,9 %

Was macht die Waffe so gut? Während das Schwert der Verderbnis weniger Aufladerate an die Charaktere gibt als das Favonius-Schwert, hat es einen höheren Basis-Angriff. Zudem kann der Effekt, je nach Held, stärker sein.

Denn er gibt demjenigen, der das Schwert trägt, eine Erhöhung des Schadens und der KT von seiner Elementarfähigkeit.

Das Favonius-Schwert kann also zum Wohle aller Teammitglieder eingesetzt werden, während das Schwert der Verderbnis nur für den Charakter selbst stark ist. Da kommt es dann ganz darauf an, wo eure Priorität liegt.

Die besten Zweihänder

Momentan gibt es insgesamt 9 Charaktere, die einen Zweihänder als Waffe tragen können:

Arataki Itto

Sayu

Eula

Xinyan

Diluc

Chongyun

Noelle

Beidou

Razor

Der beste 5-Sterne Zweihänder: Wolfsgrab

Wolfsgrab ist jederzeit aus dem Waffen- und dem Wanderlust-Banner erhältlich.

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 46, Angriff (ANG): 10,8 %

Basis-Angriff: 46, Angriff (ANG): 10,8 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 608, ANG: 49,6 %

Was macht die Waffe so gut? Der Zweihänder Wolfsgrab ist bei jedem Helden, der einen Zweihänder nutzen kann, entweder die klar beste oder die fast beste Wahl. Er gibt euch sowohl beim Unter-Stat als auch bei der Fähigkeit einen ordentlichen Angriffs-Boost.

Zusätzlich erhöht es den Angriff von allen Teammitgliedern, wenn sie einen Gegner treffen, der weniger als 30 % seiner LP besitzt. Also hilft die Waffe nicht nur dem Helden selbst, sondern auch seinem gesamten Team.

Der beste 4-Sterne Zweihänder: Knochenschwert

Das Knochenschwert ist nur im Battle-Pass erhältlich.

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 42, KT: 6 %

Basis-Angriff: 42, KT: 6 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 510, KT: 27,6 %

Was macht die Waffe so gut? Das Knochenschwert spendiert euch zusätzliche KT und besitzt einen soliden Basis-Angriff. Was jedoch besonders hervorsticht, ist der nützliche Effekt: Er erhöht nach 20 Sekunden auf dem Feld euren Angriff um mindestens 30 %, solange ihr nicht getroffen werdet.

Die meisten Spieler bleiben also erst mal 20 Sekunden stehen, bevor sie zum Angriff schreiten. Der Effekt bleibt auch beim Auswechseln der Figur erhalten.

Zusammen mit einem Shielder wie Zhongli könnt ihr sicherstellen, dass der Effekt erhalten bleibt, obwohl ihr getroffen werdet.

Die besten Bögen

Momentan gibt es insgesamt 10 Charaktere, die einen Bogen als Waffe tragen können:

Gorou

Sarah Kujou

Aloy

Yoimiya

Ganyu

Tartaglia

Diona

Fischl

Venti

Amber

Der beste 5-Sterne Bogen: Himmelsflügel

Himmelsflügel ist jederzeit aus dem Waffen- und dem Wanderlust-Banner erhältlich.

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 48, KT: 4,8 %

Basis-Angriff: 48, KT: 4,8 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 674, KT: 22,1 %

Was macht die Waffe so gut? Himmelsflügel besitzt den höchsten Basis-Angriff aller Bögen und versorgt den Helden mit zusätzlicher KT, was immer nützlich ist. Zudem steigert er gleichzeitig den kritischen Schaden (KSCH) um mindestens 20 %. Alleine das macht ihn zu dem Go-To-Bogen, wenn ihr keine Signature-Waffe für euren Helden parat habt.

Sollten euch Feinde zu nahe kommen, habt ihr durch den Effekt sogar die Chance zusätzlichen physischen Schaden zu machen.

Der beste 4-Sterne Bogen: Favonius-Jagdbogen

Der Favonius-Jagdbogen ist jederzeit aus allen Bannern erhältlich.

Werte auf Level 1: Basis-Angriff: 41, Aufladerate: 13,3 %

Basis-Angriff: 41, Aufladerate: 13,3 % Werte auf Level 90: Basis-Angriff: 454, Aufladerate: 61,3 %

Was macht die Waffe so gut? Der Favonius-Jadgbogen gibt euch als Unter-Stat einiges an zusätzlicher Aufladerate. Das kann es euch erleichtern für Artefakte zu farmen, da ihr nicht mehr so sehr auf diesen Stat achten müsst.

Zudem könnt ihr mit KT Elementarteilchen schaffen, die die Spezialfähigkeit des Helden schneller auflädt. Oft tragen die „Batterien“ und Supporter des Teams diesen Bogen, um schnell eine Attacke zu wirken, auszuwechseln und die Partikel zu einem anderen Charakter des Teams fliegen zu lassen, um deren Spezialfähigkeit aufzuladen.

