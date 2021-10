Leaks zeigen starke neue Banner für Genshin Impact 2.2 – Geniale Waffen und Charaktere

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr über die Banner? Wenn sie so erscheinen, wie die Leaks sagen, werdet ihr pullen oder weiterhin sparen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: 3 Top-Builds für Sayu – So spielt ihr den Ninja am besten

Hu Tao ist jedoch diejenige, die den Homa-Stab am besten verwenden kann. Für sie wurde der Speer damals geschaffen. Xiao könntet ihr die Waffe auch geben, jedoch verliert er beim Einsetzen der Spezialfähigkeit LP. Wenn er schon mit niedrigen LP in den Kampf geschickt wird, könnte dies zu seinem schnellen K.O führen.

Im Waffen-Banner soll der 5-Sterne Speer „Homa-Stab“ und der 5-Sterne Bogen „Letzter Seufzer“ enthalten sein. Diese Informationen wurden von Leakern wie genshinmains (via Twitter ) und BLANK (via Twitter ) auf Twitter bestätigt.

