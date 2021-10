Laut Leaks soll mit dem Patch 2.4 in Genshin Impact ein neues Gebiet ins Spiel kommen, das ihr sogar jetzt schon auf der Map sehen könnt. Das Update soll außerdem 2 neue Charaktere, Skins und Banner-Reruns mit sich bringen. MeinMMO fasst für euch zusammen, was wir bisher über das kommende Update wissen.

Wenn Genshin Impact seinen Zeitplan einhält und weiterhin alle sechs Wochen neue Patches bringt, wird Patch 2.4 am 5. Januar 2022 erscheinen. Es gibt jetzt schon einige Leaks und Vermutungen für das zukünftige Update, die ihr mit Vorsicht genießen solltet.

Leaks können immer vom tatsächlichen Inhalt abweichen und sich als falsch herausstellen.

Um welches neue Gebiet geht es? Zu 100 % sicher sind sich die Leaker da nicht, aber es wird wohl definitiv ein neues Gebiet in Genshin Impact geben. Die bisher verlässlichen Leaker UBatcha und Not Tangzhu (via Twitter) vermuten, dass es sich dabei um die große Kluft handeln wird (via Twitter).

Das wissen wir über die große Kluft: Seit dem Patch 1.4 gehen jedes Mal Gerüchte um, dass die Kluft bald ins Spiel gepatcht wird, jedoch war das bisher nie der Fall. Allerdings, könnte sich das Gerücht diesmal bewahrheiten, da die Kluft die Brücke zwischen Sumeru und Liyue bildet.

Laut der Story in Inazuma und den Worten von Yae Miko, wird unser nächstes Reiseziel höchstwahrscheinlich Sumeru sein – das Timing wäre also passend für dieses Gebiet.

Ihr könnt den Namen des Gebiets schon länger auf der Map sehen.

Das bringt die große Kluft eventuell mit: Weiterhin haben unbestätigte Leaks immer wieder behauptet, dass das Dendro-Element mit der großen Kluft zusammenhängt und das Element noch nicht fertig für den Release sei. Deswegen soll der Release der Kluft ebenfalls immer weiter nach hinten geschoben worden sein, vermutet man.

Leaker BLANK, sagte, dass einer seiner Insider ihm mitgeteilt habe, dass das Dendro-Element fertig und bereit für Tests sei. Dies bedeute aber nicht, dass das Element bald kommen würde, fügte er hinzu (via reddit).

Shenhe soll kommen – Aggressive Kryo-Speer-Nutzerin

Wer ist Shenhe? Shenhe scheint eine aggressive und angsteinflößende Person zu sein. Ganyu und Xingqiu berichten von ihrem Temperament und dass man vorsichtig in ihrer Nähe sein sollte (via Genshin Impact Wiki).

Hu Tao sagt über Shenhe, dass sie ein einzigartiger Mensch sei und ganz anders, als alle anderen aussehen soll.

Einige Charaktere haben unter „Daten / Stimme“ den Punkt „über Shenhe …“ bekommen:

Chongyun

Ganyu

Hu Tao

Ningguang

Xiao

Xingqiu

Chongyuns, Ningguangs und Xiaos Worte sind derzeit aber nicht abrufbar, da ihre Aussagen sich hinter einer unbekannten Quest verbergen.

Nur Liyue-Charaktere scheinen Shenhe zu kennen.

Darum soll Shenhe in Patch 2.4 erscheinen: Der Leaker Uncle dumb sagte, dass Shenhes Skills fertig seien (via reddit). Zudem meint er, dass ihre Fähigkeiten wie Xiaos Elementarfähigkeit und Kazuhas Spezialfähigkeit wären, nur in Kryo-Form (via reddit). Sie soll als Waffe einen Speer mit sich führen und ist wahrscheinlich ein 4-Sterne Charakter.

Da diese Details über Shenhe bekannt sind und man mehr über sie weiß als über den lange vorgestellten Charakter Yae Miko, gehen einige stark davon aus, dass Shenhe in Patch 2.4 oder spätestens 2.5 in Genshin Impact erscheint.

Yunjin soll kommen – Anemo-Nutzerin

Wer ist Yunjin? Yunjin ist eine Tänzerin, Sängerin und Brauerin im Heyu Teehaus in Liyue. Zudem soll sie laut Xingqiu fantastische Geschichten schreiben können, wenn sie ein Getränk zu sich nimmt.

Zudem reden einige Charaktere in „Daten / Stimme“ unter dem Punkt „über Yunjin …“ und in ihren Charakter-Quests über sie (via Genshin Impact Wiki):

Hu Tao

Keqing

Xingqiu, auch in seiner Story

Xinyan, auch in ihrer Story

Zhongli, nur unter „Guten Abend“

Leaks von Yunjin kursieren schon seit Ewigkeiten im Netz (via Twitter). Sie zeigen Yunjin als Geo-Charakter, aber in einer aktuelleren Cutscene aus einem Event, konnte man deutlich sehen, dass Genshin Impact ihr Element gewechselt hat. Viele gehen nun davon aus, dass sie ein Anemo-Charakter wird:

YunJin is likely to be an Anemo character. in the official 2.1 cutscene, Yunjin appears with green vision.

To be taken with a grain of salt pic.twitter.com/N1HtsjySWr — 𝗫𝗜𝗔𝗢: 𝙔𝘼𝙆𝙎𝙃𝘼 (@GardienXiao) October 18, 2021

Zukünftige Banner, Reruns und 2 neue Skins

Wie könnten die Banner in Patch 2.4 aussehen? Der reddit-User astrrea hat eine ausführliche Banner-Analyse im Forum gepostet, die vermutet, dass diese Banner kommen könnten (via reddit):

Xiao-Rerun zusammen mit dem neuen Charakter Yunjin, da Thoma, Gorou und Sara zusammen mit 5-Sterne-Charakteren des gleichen Elements released wurden. Außerdem steht das Laternenritual im Zeitraum für Patch 2.4 an, an dem Xiao 2021 veröffentlicht wurde.

Ganyu-Rerun zusammen mit dem neuen Charakter Shenhe. Laut seiner Analyse wird es Zeit für einen Rerun von Ganyu, da es dann ein Jahr her ist, seit sie das letzte Mal in einem Banner vertreten war. Würde sie nicht in Patch 2.4 kommen, wäre sie der erste Charakter, der länger als 1 Jahr für seinen Rerun bräuchte.

Welche 2 neuen Skins sollen kommen? UBatcha hat bereits vor Update 2.2 geleakt, dass es 2 neue Skins geben soll (via Twitter). Keqing und Ningguang sollen die glücklichen Charaktere sein, die diese bekommen sollen. Des Weiten sagt UBatcha, dass ihr den Ningguang-Skin geschenkt bekommt und für den Keqing-Skin zahlen müsst.

Auch bei den beiden Skins-Releases würde sich das Laternenritual als passender Anlass bieten.

Was haltet ihr von diesen Leaks? Spart ihr schon fleißig für einen bestimmten Charakter oder werdet ihr euer Urgestein bei den gehypten Charakteren Itto und Gorou lassen? Schreibt es gern in die Kommentare.

