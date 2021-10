Spieler in Genshin Impact nutzt Glitch, um gigantische Dinos zu bauen

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was sagt ihr zu diesen Kunstwerken? War ihr schon im Housing-System von Genshin Impact unterwegs oder langweilt euch das? Schreibt es und gerne in die Kommentare.

Man kann sich also vorstellen, wie viel Geduld, Kannentaler, Zeit und Ausdauer dieser Spieler in seine Werke gesteckt haben muss.

Weiterhin verwendet er jede Menge andere Stein- und Baumarten in seinen Bauten, die meist zwischen 40 und 80 Kannentaler kosten. Bis auf die Hütte könnt ihr jedes dieser Items nur dreimal am Tag kaufen, bevor ihr 24 Stunden warten müsst, damit sich der Shop wieder aufgefüllt hat.

Was benutzt er für seine Dinos und anderen Kunstwerke? Der chinesische Spieler nutzt vor allem folgende Materialien ziemlich häufig, die ihr in der Schatzkammer im Housing-System kaufen könnt:

Das Item „Kanne der Vergänglichkeit“ lässt euch in das Housing-System von Genshin Impact eintauchen. Dort könnt ihr euch für verschiedene Themengebiete entscheiden und eure eigene kleine Welt errichten, in der ihr eure Charaktere platzieren könnt. Wie ihr das Housing-System freischalten könnt, haben wir euch in diesem Artikel auf MeinMMO geschildert.

