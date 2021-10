Zu Raids in Genshin Impact habt ihr eine klare Meinung und eindeutige Wünsche

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Ganz ehrlich? Nein. Ich spiele nur solo und an sich spiele ich ungern Multiplayer – zumindest bei solchen Aktivitäten. Wenn es Raids gibt, sind dort bei Genshins Itemstil Sachen drin, die man hinterher fast zwingend braucht und dann wäre ich gezwungen mit anderen zu spielen, was ich überhaupt nicht möchte.

Zudem möchtet ihr in den Raids Abwechslung und passende Belohnungen für die Kämpfe. Der MeinMMO-Leser Alex hat außerdem die Idee, dass man in Raids bis zu acht Truppenmitglieder mitnehmen könnte, statt den üblichen vier.

Ihr wollt also die Möglichkeit haben Raids allein spielen zu können oder aber so etwas wie Gilden, um gewählte Mitglieder in den Kampf mitzunehmen und sich vorher perfekt absprechen zu können.

Klappt wahrscheinlich nur in Gruppen, die sich etwas kennen. Hab da bei diesem Eisbaum letztes Jahr so meine Negativerfahrung gemacht, wenn manche mit Kyro auf Kyro einkloppen und sich wundern kaum/gar keinen Schaden zu machen …

Es sollte sich gut anfühlen und den Multiplayer etwas ankurbeln. Ich spiele zwar hauptsächlich solo, doch das liegt einfach daran, dass sich das Zusammenspiel mit meinen Freunden eher semi-gut anfühlt. Die Welt von jemanden zu besuchen fühlt sich eher an, wie meinen Freunden die Sachen leer zu looten (bis auf die Kisten) und die Sphären kann ich auf dem höchsten Rang am schnellsten solo machen. Raids oder Ähnliches könnten dieses Loch füllen – sofern man es richtig macht.

Zwar sind fast 79 % der Meinung, dass es Raids in Genshin Impact geben sollte, aber ihr habt dazu meist noch Wünsche geäußert. Diese sollten erfüllt sein, andernfalls wärt ihr dagegen. MeinMMO-Leser Dschinn hat viele eurer Kommentare in seinem Post zusammengefasst:

Dadurch kam das Thema Raids immer wieder in der Community auf und wir haben euch gefragt , was ihr von Raids als zukünftiges Feature im Endgame halten würdet.

