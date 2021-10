Wollt ihr Raids in Genshin Impact? Stimmt hier ab

Was denkt ihr über Raids in Genshin Impact? Macht bei unserer Umfrage mit und lasst uns ermitteln, ob Raids ein cooles neues Feature für die Zukunft wäre.

Da es Genshin Impact schon seit über einem Jahr gibt, sind mittlerweile sehr viele Spieler im Endgame-Content angekommen. Natürlich kommt da die Frage auf, was man am Ende vom Spiel machen kann. Laut der Community erwartet einen nicht viel, wenn man alle Quests beendet und einige Materialien gesammelt hat.

Deswegen kommen die Fans mit einigen Ideen um die Ecke, um das Endgame etwas aufzupeppen. Raids ist eines der Features, die öfter genannt werden. Seid ihr da derselben Meinung?

So könnt ihr abstimmen: Wir von MeinMMO wollen wissen, ob ihr euch auch Raids als zusätzliches Feature und Beschäftigung in Genshin Impact wünscht oder ob ihr daran kein Interesse habt. Eure Wahl trefft ihr über das Umfrage-Tool weiter unten.

So kamen wir auf die Umfrage: In unserem Artikel „Genshin Impact zeigt neue Features für die Zukunft, doch die Fans wollen was ganz anderes“ haben die MeinMMO-User Alitsch und measy Raids in den Kommentaren angesprochen, die für abwechslungsreichen Endgame-Content sorgen könnten.

Weiterhin gab es am 10. Oktober einen reddit-Post mit knapp 4000 Upvotes, welcher ebenfalls nach Raids verlangte (via reddit). Unter diesem Post scheiden sich jedoch die Geister.

Da es im Genshin Impact Patch 1.2 schon einmal einen optionalen Gruppenkampf gegen eine Kryo-Blume gab, kann man sich vorstellen, wie Raids in Genshin ablaufen könnten.

Davon sind einige reddit-User unter dem Post nicht überzeugt gewesen und haben, aufgrund von Lags und Unvermögen der Spieler, keine guten Erfahrungen sammeln können. Jedoch gibt es auch die Gegenseite, die Raids befürwortet und sie für eine wertvolle Ergänzung hält.

Was denkt ihr darüber? Seid ihr für Raids oder dagegen? Was spricht für eure jeweilige Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare.