Im neuen Event „Labyrinthkrieger“ von Genshin Impact müsst ihr die mystische Onmyou-Kammer betreten. Bezwingt ihr die Prüfungen der Kammer, schenkt euch das Spiel den 4-Sterne Charakter Xinyan und weitere nützliche Items.

Wie nehmt ihr am Event teil? Um am Event Labyrinthkrieger teilzunehmen, müsst ihr Abenteuerstufe 30 erreicht und Kapitel 2 des Archontenauftrags namens „Allgegenwart unter den Menschen“ abgeschlossen haben.

Ihr könnt ab dem 21. Oktober 2021 an dem Labyrinthkrieger-Event teilnehmen.

Was ist das genau für ein Event? Ihr müsst bei dem Event Labyrinthkrieger die mystische Onmyou-Kammer mit dem kleinen Gehilfen namens „Shiki Taishou“ betreten. Diese Kammer erhält alle drei Tage neue Prüfungslevel, davon gibt es am Ende 5.

Shiki Taishou verleiht euch die Macht der Talismanzauber, um euch bei den Prüfungen zu helfen. Ihr stellt zwei Gruppen auf, wovon eine für den Kampf zuständig ist und die andere für den Support.

Zum Abschluss müsst ihr euch für sogenannte „Shikifuda“ entscheiden, die euch bestimmte Buffs verleihen oder die Herausforderung im Dungeon steigern. Wollt ihr genauere Details erfahren? Besucht dafür die offizielle Seite von Genshin Impact, die mehr Erläuterungen zum Event veröffentlicht haben (via miHoYo).

4-Sterne Charakter Xinyan geschenkt, doch lohnt er sich?

Wer ist Xinyan? Xinyan ist die Rockerbraut aus Mondstadt, welche es schon seit Beginn von Genshin Impact gibt. Sie ist bei vielen Charakteren beliebt und bekannt für ihre rockigen Musikauftritte. Gerne spielt Xinyan auch mal auf der Crux von Beidou ihre eigens komponierten Lieder vor.

Darum kann sich Xinyan lohnen: Xinyan kann als Main-DPS nicht nur soliden physischen Schaden an Feinde austeilen, sondern wirkt mit ihrer Elementarfähigkeit auch einen Schild, der ihre Kameraden beschützt und sogar Schaden verursachen kann.

Wenn ihr Xinyan bereits besitzt, könnten sich ihre Sternbilder bezahlt machen. Das 2. Sternbild lässt Xinyan mit ihrer Spezialfähigkeit immer kritische Treffer bewirken, während das 4. Sternbild den physischen Widerstand der Gegner um 15 % vermindert.

Weiteres zu ihr und ihrer Stärke könnt ihr in unserer Tier List sehen.

Xinyan verteilt den meisten Schaden mit ihrer Spezialfähigkeit.

Das schenkt euch das Event auch noch: Labyrinthkrieger schenkt euch außerdem wertvolles Urgestein und eines der seltensten Items in Genshin Impact: die Krone der Weisheit. Mit ihr könnt ihr das Talent-Level eines ausgewählten Charakters maximieren.

Es lohnt sich also am Event Labyrinthkrieger teilzunehmen und die verschiedenen Prüfungen in der mystischen Onmyou-Kammer zu bewältigen.

Was haltet ihr von dem Event? Werdet ihr euch Xinyan schnappen oder habt ihr kein Interesse an ihr und seid eher hinter den anderen Items her? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

