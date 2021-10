Genshin Impact: Das neue Event zeigt, wie richtiges Endgame aussehen könnte

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Wie geht es mit Genshin Impact weiter? In ein paar Wochen dürfte in Genshin Impact das Update 2.3 kommen. Bisher gibt es dazu kaum offizielle Infos. Solltet ihr euch jedoch für Gerüchte und Leaks interessieren, dann haben wir hier alles Wichtige für euch zusammengefasst:

Das ist aktuell im Spiel los: Nun ist in Genshin Impact das Event „Labyrinthkrieger“ gestartet und das Event schenkt euch einen 4-Sterne-Charakter . Mittlerweile könnt ihr das neue Event bereits spielen und es gibt viel Lob für die Prüfungen. Nun wächst der Wunsch in der Community, dass man sich diesen Spielmodus langfristig im Koop-RPG haben will.

Wir von MeinMMO hatten euch vor kurzem gefragt, ob ihr Raids in Genshin Impact als Endgame möchtet , und eure Antwort war ziemlich eindeutig. Denn in Genshin Impact gibt es bisher kaum echte Inhalte, die Spieler wirklich fordern oder langfristig bei der Stange halten können.

