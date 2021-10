Dank Event-Anzeigen in Genshin Impact müsst ihr dabei zusehen, wie ihr sterbt

Genshin Impact bringt regelmäßig Events und damit verbundene Quests. Wenn so eine Quest startet oder am nächsten Tag fortgeführt wird, erscheint eine große Anzeige auf dem Bildschirm. Diese Event-Anzeige hat schon einige Charaktere auf dem Gewissen. MeinMMO berichtet euch, was da passiert ist.

Was passiert während einer Event-Anzeige? Wenn die Anzeige wegen einer Event-Quest eingeblendet wird, könnt ihr euch nicht bewegen oder den Hinweis überspringen.

Zudem läuft Genshin Impact im Hintergrund weiter, als wäre die Anzeige nicht da: Monster greifen euch an und ihr könnt euren Gleiter nicht spannen, während ihr euch im Fall befindet.

Die Einblendung dauert ganze 5 Sekunden und hat dazu geführt, dass einige Spieler dabei zusehen mussten, wie ihre Runs im gewundenen Abgrund vernichtet wurden, da ihre Figuren gestorben sind.

Die Community reagiert darauf mit Wut und Schadenfreude

Zwei reddit-User teilen ihren Schmerz: arzenalvilkiss postete seinen Beitrag unter „Event-Anzeigen können euren Run im gewundenen Abgrund ruinieren“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Aus diesem Run stammt der Screenshot im Titelbild.

Dem zweiten User PH_007 ist das zwar auch passiert, aber er hat dabei glücklicherweise keine Figur verloren (via reddit). Er fragt in seinem Titel dennoch genervt „(…) warum ist das [die Event-Anzeige] ein Ding?“

Was ist daran so schlimm? Wenn ihr im gewundenen Abgrund seid und die Lebenspunkte einer Figur auf 0 sinken, könnt ihr sie nicht mehr wiederbeleben. Seid ihr am Anfang der Herausforderung, kostet euch das den Run, da der Abgrund insgesamt drei Räume hat, die ihr mit einem Team bestehen müsst.

Wie reagiert die Community darauf? Die eine Seite der Community findet’s witzig, die andere ist wütend darüber, dass Genshin Impact sowas nicht fixt. Der reddit-User pawstatze teilt eine ähnliche Story unter dem Beitrag von PH_007:

Ich habe sie [die Anzeige] bekommen, als ich von einer Klippe gesprungen bin. Ich brauche nicht zu sagen, dass das nicht gut geendet ist. via reddit

naive-dragon schreibt belustigt unter dem Post von arzenalvilkiss:

Lol, sorry, Kumpel, das war extrem witzig. Ich kann nicht glauben, dass sie [die Anzeige] im gewundenen Abgrund auftauchte. Das erste Mal, dass ich das sehe. via reddit

Auch snomniel sieht es mit Humor:

Es tut mir leid, dass ich lachen musste, aber das ist mir auch passiert und ich wurde von einem Ruinenwächter geyeeted. via reddit

pod02dash sieht es weniger gelassen:

Ich schwöre zu Gott, miHoYo sollte bei solchen Sachen wirklich ihr bescheuertes User Interface reparieren. via reddit

Vereinzelt finden sich Antworten unter den Beiträgen, die meinen, dass die Macher von Genshin Impact solche Fehler fixen müssen. Jedoch sehen die meisten es mit Humor und teilen ähnliche Storys und ihre Erlebnisse durch die Event-Anzeige.

Was ist mit euch? Ist euch das auch schon mal passiert und könnt eine Story mit uns teilen oder seid ihr bisher verschont geblieben? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: Angeblich kommen mit Patch 2.4 ein neues Gebiet und 2 neue Charaktere