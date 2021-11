Spieler in Genshin Impact finden Endgame-Dungeon gerade „bescheuert“ – Was ist das Problem?

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von der Kritik aus dem reddit-Thread? Seht ihr das ähnlich oder habt ihr ganz andere Dinge, die euch stören? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ja, die Menge an Gegnern, die immun gegen Crowd Control sind und alle paar Sekunden über die gesamte Arena hüpfen, gehen mir langsam echt auf die Nerven. (…) Es fühlt sich an wie RNG [Zufall]; ob die Gegner da sitzen und nichts tun, während ich ihre Lebenspunkte nieder knüppel oder ob sie herum teleportieren, als wären sie auf Crack (…)

Warum beschweren sich die Spieler über die Gegner? Der reddit-User RealMajorMarmot beschwert sich in einem Thread darüber, dass der gewundene Abgrund nur noch von Feiglingen gefüllt werde (via reddit ). Er kritisiert, dass es haufenweise Monster gebe, die vor ihm wegspringen und sehr weit auseinander stehen.

Zeit ist also ein sehr wichtiger Faktor in diesem Dungeon, jedoch machen die derzeitigen Feinde es den Spielern nicht leicht, die benötigte Zeit einzuhalten.

Warum sind die 9 Sterne so wichtig? Die 9 Sterne pro Ebene zeigen nicht nur die Truppenstärke und den Skill des Spielers an, sondern geben auch ordentlich Belohnungen. Insgesamt 600 Urgestein, zum Pullen an Bannern, und 240.000 Mora winken denjenigen, die es schaffen auf allen Ebenen, die maximale Wertung zu bekommen.

Wenn man einen Raum in einer bestimmten Zeit abschließt, kann man bis zu 3 Sterne erhalten. Schließt ihr alle 3 Räume in einer Ebene ab, könnt ihr maximal 9 Sterne als Wertung bekommen. Diese 9 Sterne, für die Ebenen 9 bis 12, sind das Ziel der meisten Endgame-Spieler.

Wie funktioniert der gewundene Abgrund? Die Ebenen 9 bis 12 vom Endgame-Dungeon „Gewundener Abgrund“ oder auch simpel genannt „Abyss“, werden am 1. und 16. jeden Monats zurückgesetzt. Eine Ebene enthält dabei 3 verschiedene Räume, die jeweils nochmal in 2 unterschiedliche Abschnitte unterteilt sind.

Die Spieler von Genshin Impact regen sich derzeit über die Monster im gewundenen Abgrund, dem Endgame-Dungeon des Spiels, auf. Aber was genau ist das Problem? MeinMMO erläutert für euch, was da los ist.

Insert

You are going to send email to