Bald erscheint der Livestream zu Patch 2.3 von Genshin Impact. Dieses Update scheint nur männliche Charaktere zu enthalten und selbst Spieler, die meist weibliche Figuren präferieren, feiern es total. MeinMMO berichtet für euch, warum die zwei neuen männlichen Helden und der Patch so beliebt sind.

Um welche zwei neuen Charaktere geht es? Es geht dabei um den muskulösen Arataki Itto und den süßen Gorou. Als Genshin Impact die beiden Helden vor einiger Zeit auf Twitter ankündigte, dauerte es keine 30 Minuten und sie befanden sich schon mit tausenden von Tweets in den Trends.

Die Zwei sammelten Retweets und Likes in Rekordzeit und überboten damit im Eiltempo die Ankündigung vom allseits beliebten weiblichen Charakter Raiden Shogun. Während Raiden bis dato rund 24.000 Retweets und 90.000 Likes sammeln konnte (via Twitter), besitzt Itto schon 103.000 Retweets und 259.000 Likes (via Twitter).

Gorou hatte zwar mehr Interaktionen als Raiden Shogun sammeln können, jedoch löschte Genshin die alten Tweets von ihm und verfasste neue, da sie etwas am Artwork von Gorou geändert haben (via Twitter). Dadurch hat er derzeit nur etwa 9.000 Retweets und 75.000 Likes (via Twitter).

Auch die letzten beiden Ankündigungen zu kommenden weiblichen Figuren wurden nicht so stark bewertet, wie Ittos und Gorous. Priesterin Kokomi schaffte es gerade auf 15.000 Retweets und 72.000 Likes (via Twitter), während Feuerwerksmeisterin Yoimiya immerhin 34.000 Retweets und 131.000 Likes ergattern konnte (via Twitter).

Es gibt jedoch einen Dritten im gehypten Männer-Bunde: Albedo wird es höchstwahrscheinlich als Rerun in Patch 2.3 schaffen. Zuvor gab es dazu nur Leaks und Spekulationen, aber im Ankündigungs-Tweet von Genshin Impact ist Albedo zu sehen, was einen Rerun sehr wahrscheinlich macht (via Twitter).

Bei einer anderen Figur namens Tartaglia in Patch 2.2 war das genauso. Man sah ihn als Ankündigung und er bekam ebenfalls einen Rerun spendiert.

Wann und wo kommt der Livestream? Der Livestream findet am 12. November um 13 Uhr statt. Gestreamt wird auf dem Twitch-Kanal von Genshin Impact (via Twitch).

Gründe für den Hype der zwei neuen männlichen Charaktere

Warum freuen sich die Spieler auf die männlichen Helden? Es könnte drei maßgebliche Gründe für die Freude über die Charaktere geben. Der Erste wäre wohl, dass es seit dem Release von Inazuma keine neuen männlichen 5-Sterne Figuren gab, deswegen ist der Hype um Itto so groß.

Thoma ist der erste Held, der, neben Frauen,

Raiden Shogun,

Ayaka,

Yoimiya,

Sara,

Sayu

und Kokomi

als neuer männlicher 4-Sterne Charakter in Patch 2.2 eingeführt wurde. Er durfte ebenfalls einiges an Ruhm und Hype ernten, indem er rund 47.000 Retweets und 145.000 Likes auf Twitter sammelte (via Twitter). Dies zeigt, dass die Spieler sehr wohl mehr männliche Helden wie Gorou und Itto wollen und nicht nur eine Flut an Waifus.

Was sind Waifus und Husbandos? Abgeleitet sind die Worte von den englischen Begriffen „wife“ (=Ehefrau) und „husband“ (=Ehemann). Diese Begriffe werden vor allem bei den Figuren benutzt, die man besonders mag und die zu den eigenen absoluten Favoriten gehören. Waifu und Husbando benutzt man besonders bei fiktionalen Charakteren, wie in Anime, Manga oder Games in Cartoon-Optik.

Insgesamt gibt es im Spiel 28 weibliche und 13 männliche spielbare Figuren. Demnach lässt sich nachvollziehen, wieso einige Fans sich dermaßen auf die Männer stürzen. Der erste Grund wäre also das Ungleichgewicht und der Mangel an männlichen Charakteren.

Beide Charaktere besitzen das Element Geo.

Der zweite Grund ist wohl einfach das bisher einzigartige Aussehen der beiden Neulinge. Bisher gibt es keine Charaktere, die so gebaut sind wie Itto oder ein Mix aus Hund und Mensch sind wie Gorou.

Während etliche Fans Gorous fluffige Öhrchen anfassen wollen, lechzt der Rest nach Ittos Waschbrettbauch und Muskeln.

So reagierte die Community auf Itto und Gorou:

Khoi Dao: „Guten Appetit“ (via Twitter).

tsikyo verfällt Itto direkt: „Oh nein, ich liebe ihn“ (via Twitter).

RadDrew42 meint zu Gorou: „Ich werde ihn pullen, auch wenn sein Element nicht mit meinem Team funktioniert“ (via reddit).

illegirllx fasst mit einem Zoom auf Ittos Waschbrettbauch die positiven Reaktionen der meisten User zusammen:

I need a moment pic.twitter.com/duDD4A9CIJ — ame 🌙 TR 230 ! (@illegirllx) October 11, 2021

Der dritte Grund wäre das Element der beiden. Denn das Geo-Element ist mit insgesamt 4 Charakteren am wenigsten vertreten. Die anderen existieren in dieser Anzahl:

Pyro: 10

Kryo: 9

Elektro: 7

Anemo: 6

Hydro: 5

Des Weiteren ist Gorou der erste Geo-Held, der einen Bogen als Waffe trägt. Viele Fans sind gerade deswegen von ihm angetan.

Itto und Gorou könnten mit ihren Fähigkeiten ein Aufwind für Geo werden und es deutlich stärker machen. Was die beiden jedoch genau für Skills haben ist bisher nicht offiziell bekannt. Das wird im Livestream am Freitag veröffentlicht und wir von MeinMMO werden euch natürlich darüber berichten.

Selbst der Rerun von Albedo erntet ordentlich Zustimmung: Da Albedo zu Weihnachten in 2020 zuletzt erhältlich war und viele Spieler dort noch Neulinge waren oder gar kein Genshin Impact gespielt haben, freuen sie sich, dass sie endlich die Möglichkeit bekommen, den starken Geo-Sub-DPS pullen zu können.

Unter dem Tweet von Genshin Impact finden sich einige feiernde Spieler (via Twitter):

616chive postet stolz seine 130 gesammelten Pulls und schreibt dazu: „Danke, ich bin bereit für Albedo.“

Auch tash hat fleißig gefarmt und bietet 9 Pulls und 30.000 Urgestein: „Pspspspsps, Albedo, komm schon.“

Ei_en_Ni rastet komplett aus und bekommt reichlich Zustimmung:

YESSSSS ALBEDO RERUN IS RLLY HAPPENGING GUYSSSS IN 2.3 TO ALL ALEBDO WANTERS!! WE WON!!! OUR WAIT WILL BE WORTH IT!! AAAAAAAAAA ALL ALBEDO WANTERS WILL BE ALBEDO HAVERS SOON! GOODLUCK TO ALL OF US AND STAY STRONG GUYS!! pic.twitter.com/uL6qtqIPxu — Albedo rerun in 2.3 is REAL! WE WON ALBEDO WANTERS (@Ei_en_Ni) November 10, 2021

Selbst Waifu-Fans feiern den Husbando-Patch

Während Unmengen an Geld und Urgestein in die letzten Banner von den starken Frauen Hu Tao, Raiden Shogun und Ayaka geflossen sind (via genshinlab), müssen viele laut eigenen Aussagen nun sparen. Sie sehen den Patch als gute Gelegenheit, um Ressourcen für zukünftige weibliche Charaktere zu sammeln.

Sie haben nichts dagegen, dass nun der Husbando-Wahn ausgebrochen ist und nehmen sich eine Pause von Banner-Ziehungen bis die nächsten Heldinnen verfügbar sind.

Unter dem reddit-Thread mit der offiziellen Livestream-Ankündigung treffen die Spieler folgende Aussagen (via reddit):

iRhyiku meint: „Nice, jetzt fühle ich mich weniger schlecht, dass ich all mein Urgestein für das 1. Sternbild für Hu Tao und den Homa-Stab ausgegeben habe.“

lukichi feuert an: „Viel Glück Husbando-Simps! Lasst uns Waifu-Simps ausruhen.“

Ritsuka-San merkt an, dass die, die Ganyu wollen, wahrscheinlich traurig seien, jedoch antwortet DarkKnight53 mit Zustimmung einiger User: „Shhh, ich habe noch nicht genug gespart.“

Patch 2.3 von Genshin Impact wird von vielen Fans herbeigesehnt und sie freuen sich auf die Banner. Aber was denkt ihr darüber? Gehört ihr zur Fraktion „Sparen“ oder „Ausgeben“ im kommenden Update? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

