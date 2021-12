Genshin Impact schenkt euch 1.600 Urgestein – So sichert ihr es

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was denkt ihr über das Geschenkt seitens Genshin Impact? Und was haltet ihr von dem neuen Trailer? Gefällt euch Yun Jin oder spricht sie euch eher weniger an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Genshin Impact verfasste um 4 Uhr morgens einen kleinen Twitter-Post, in welchem sie ihrer Community danken, da sie, dank ihrer Hilfe, die Auszeichnung für das beste Mobile-Game erhielten (via Twitter ). Anbei war die Ankündigung über die Austeilung von 1.600 Urgestein. Die Leute sind darüber begeistert:

Und um welchen Trailer mit Yun Jin geht es? In der Nacht von den Game Awards 2021 veröffentliche Genshin Impact einen Trailer mit den neuen Charakteren: Gorou und Itto. Ganz am Ende vom Trailer bekommt ihr eine freche Sneak-Peek von Yun Jin:

Wie lange dauert Patch 2.3 noch? Am 5. Januar 2022 soll Patch 2.4 kommen. Bis zum 4. Januar könnt ihr euch das Urgestein also gefahrlos sichern.

Denn ihr bekommt die 1.600 Urgestein nicht auf einmal. Vom 11. bis zum 14. Dezember teilt Genshin Impact jeden Tag 400 Urgestein aus, die ihr euch in der Ingame-Post abholen könnt. Loggt ihr euch am 15. Dezember ein, bekommt ihr gleich die ganze Ladung auf einmal.

„The Game Awards“ sind vorbei und Genshin Impact weiß das gebührend zu feiern. Sie zeigten nicht nur einen brandneuen Trailer mit Yun Jin, sondern gönnen euch ganze 1.600 Urgestein. Das ist mit das meiste Urgestein, das die Entwickler jemals einfach so an die Spieler herausgegeben haben. MeinMMO verrät euch, wie ihr die Schmuckstücke erhalten könnt.

