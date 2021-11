Genshin Impact zeigt 2 neue Charaktere – Fans begeistert von Yun Jin und Shenhe

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Was haltet ihr von den beiden neuen Charakteren? Freut ihr euch auf Yun Jin und Shenhe oder interessieren euch eher die zukünftigen Reruns? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während sie zwischendurch als Anemo-Charakter vermutet wurde, ist sie nun doch ein Geo-Charakter geworden. Die Vermutungen kamen auf, da Yun Jin in einer Ingame-Cutscene ein grünliches göttliches Auge als Accessoire trug (via Twitter ).

Wer ist Yun Jin? Über Yun Jin haben wir schon öfter berichtet und ihre Leaks kursieren mittlerweile seit fast einem Jahr im Netz (via Twitter ). Yun Jin soll eine Tänzerin, Sängerin und Brauerin sein, die im Heyu Teehaus in Liyue arbeitet.

Insert

You are going to send email to