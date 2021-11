Genshin Impact zwingt euch für Geschenk Twitch-Streamer zu bezahlen, die ihr nicht kennt

Vom 25. November bis zum 8. Dezember findet in Genshin Impact ein neues Event statt, das euch mit einem KFC-Gleiter belohnt. Jedoch gibt es einen Haken, den die Spieler absolut schrecklich finden – ihr müsst Twitch-Streamer dafür bezahlen, den Gleiter zu bekommen.

Genshin Impact verteilt KFC-Gleiter an diejenigen, die einen Sub an Twitch-Streamer dalassen. Das war’s aber noch lange nicht. Das Abonnement kann nicht an einen beliebigen Streamer eurer Wahl gehen, sondern nur an diejenigen, die Genshin Impact für euch auflistet.

Die Liste der besagten Streamer veröffentlichen sie am 24. November. Dabei muss einer der Twitch-Streamer live sein, während ihr den Sub ausführt. Damit aber nicht genug, denn es muss einer für mindestens 2 Monate im Voraus sein.

Zudem zählt ein Abonnement per Amazon-Prime nicht dazu. Wenn ihr den Streamer nicht abonnieren möchtet, könnt ihr allerdings auch einfach 2 Abos an die Community von ihm verschenken. 2 Gifted-Subs zählen mit dazu und ermöglichen euch ebenfalls den KFC-Gleiter zu bekommen.

Was des Weiteren nicht für die Aktion gilt, sind Wiederholungsabonnements und das anonyme Verschenken von Abos. Als letzte Qualifikation müsst ihr mindestens Abenteuerstufe 10 erreicht haben.

Community ist wieder absolut enttäuscht von Genshin Impact

Während in China das Event tatsächlich in Kooperation mit KFC stattfand, müsst ihr hier auf Twitch Streamer abonnieren, die ihr vielleicht nicht mal kennt und dadurch nicht unterstützen möchtet.

Die Spieler sind erbost über die Handhabung des Events und vergleichen es mit dem in China. So sagen sie, dass man dort wenigstens ein Menü erhalten habe und der Bauch gefüllt wurde. Hier unterstütze man irgendeinen Twitch-Streamer, der mit KFC gar nichts zu tun habe.

Zum Vergleich: In China mussten die Spieler für 20 $ bei KFC bestellen, während hier 10 $ auf Twitch vonnöten sind.

Genshin Impact twitterte das Event um halb 4 morgens:

Die Fans sind unter dem Tweet total aufgebracht:

Emporer Voxy schreibt dazu: „Ich würde lieber Paimon frittieren, als 10 $ für einen Gleiter auszugeben, der mir versprochen wurde.“

SSJRiku ist wütend: „Wow, also 5 $, um etwas wertlosen Mist zu erhalten, um den sich niemand kümmert? Danke Genshin Impact!“

owoitsakat fasst die Meinung vieler zusammen: „Ah, ja, ein Event, wo du bezahlen musst, um die Preise zu erhalten.“

XXPikaDeathXX antwortet darauf: „Um ehrlich zu sein: Ich denke, ich würde den Gleiter nehmen, wenn ich KFC-Hühnchen dafür bekommen würde, lol.“

Andere versuchen, die aufbrausenden Menschen zu beschwichtigen, indem sie ihnen mitteilen, wie das Event in China gelaufen ist und dass die Spieler dort auch 20 $ für die Gleiter zahlen mussten. Die gab es niemals gratis.

Auch auf YouTube, reddit und Discord wird das Gleiter-Event diskutiert

AsianGuyStream merkte in seinem Video an, dass der Vertrag grässlich wäre und er, als Twitch-Streamer, absolut nicht an diesem Event teilnehmen wolle. Er habe die Einladung dazu direkt abgelehnt.

Die Kommentare beinhalteten jedoch das Gleiche, wie unter dem offiziellen Tweet. Einige schlugen noch vor einen besonderen Gleiter für die Twitch-Kooperation zu machen, statt den KFC-Gleiter so zu vermarkten.

Insgesamt ist der überwiegende Teil der Community enttäuscht darüber, wie die Verteilung des KFC-Gleiters funktioniert. Doch was denkt ihr darüber? Findet ihr, dass die Leute überreagieren oder schließt ihr euch der Meinung an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.