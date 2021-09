Zum Geburtstag von Genshin Impact hagelt es miese Bewertungen im Google Play Store

Genshin Impact wurde am 28. September ein Jahr alt. Passend dazu verteilt die Community schlechte Bewertungen im Google Play Store und spammt nur noch einen Sticker überall. MeinMMO berichtet euch, was da genau los ist.

Happy Birthday, Genshin Impact! Ganz so „happy“ fiel der Geburtstag aber nicht aus, denn die Community ist komplett enttäuscht. Viele hofften noch auf eine spezielle Ankündigung oder Überraschung von Genshin Impact, zusätzlich zu den Belohnungen und Events, die sie vorher geteasert haben.

Wie wir auf MeinMMO bereits berichtet haben, ärgern sich die Spieler über die mickrigen Geschenke zum 1. Geburtstag von Genshin Impact. Viele Fans hofften: Da kommt noch was! Aber da kam nichts.

Genshin Impact schwieg über zusätzliche Belohnungen. Stattdessen veröffentlichten sie ein Werbevideo, welches direkt mit 43000 Dislikes überschüttet wurde:

Google Play Store Bewertungen sanken von 4,6 auf 1,9 Sterne

Was tat die Community? Seit Tagen werden immer wieder neue wütende Posts auf Social Media gepostet, jetzt ist die Community dazu übergegangen miese Bewertungen im Google Play Store zu verteilen. Sie wollen damit erreichen, dass Genshin Impact sieht, wie unglücklich die Fans sind.

In Deutschland sank die Google Play Store Bewertung eine ganze Zeit von 4,6 auf 1,9 Sterne. Mittlerweile versuchen einige Fans die Bewertungen wieder hochzutreiben, weil sie die Reaktionen kindisch finden. Derzeit liegt die Bewertung bei 2,4 Sternen.

Außerdem berichten Schreiber von Rezensionen, dass 1-Sterne Bewertungen gelöscht werden würden.

1,9 Sterne Bewertung am 28. September um 21:16 Uhr.

2,4 Sterne Bewertung am 29. September um 09:58 Uhr.

Der Twitter-User Ezeiko postete sogar ein Bild, wo die Bewertungen von 4,5 auf 0,6 Sterne gefallen sind (via Twitter).

Auch der „Genshin Impact“-Streamer Enviosity ging zusammen mit seiner Community auf die Google Play Store Rezensionen seiner Region ein. Er betonte am Ende witzelnd, dass letztlich sowieso alle wieder zurückkämen, wenn es die ersten wichtigen Banner-Reruns mit Ganyu und Hu Tao gäbe (via YouTube).

Was schreibt die Community in den Rezensionen? Die Community erwähnt ein vergangenes Event in Liyue, wo es komplett die gleichen Login-Belohnungen gab, wie zum ersten Geburtstag. Sie sind deswegen davon überzeugt, dass Genshin Impact sich keine Mühe gebe und ihnen das Anniversary egal sei.

Die Rechtschreibung wurde teils angepasst, um die Kommentare besser lesbar zu machen, aber inhaltlich wurde nichts verändert.

Link321 schreibt im Play Store dazu:

@Genshin Impact: Ich spiele Genshin schon 1 Jahr lang. Ich liebe das Spiel wirklich sehr (AR57), aber sehe viele Beschwerden wegen des Jahrestages und dem ganzen Mist, was ihr macht. Und die Jahrestags Belohnung ist echt ein Witz! Tut mir leid, so viele haben sich gewünscht einen Free 5* zu bekommen. Egal, welcher und 3K Urgestein – das ist wirklich eine Belohnung. Aber 1x 10er Pull? Eure Bewertung ist echt tief gefallen „4,6-1,9″. Heute – AM JAHRES TAG – Macht bitte was draus! 5*Bewertung ist SAVE. via Google Play Store

Andreas Maisinger ist der Meinung:

Es geht nicht um die Menge der Belohnung, sondern um den mangelnden Einsatz. Was ist denn das für ein Jubiläum? Es wird ja gar nicht gefeiert. Kein neuer Content, kein besonderes Banner, nichtmal eine Kleinigkeit an Mühe. Ein klassisches Login Event, was innerhalb von 10 Minuten fertig gemacht wurde. Die Web-Geschichte war ganz cool, aber auch das ist nicht sehr zeitintensiv. Und die Befürchtungen, dass nichts kommt, gab’s schon vor nem Monat. Einfach schwach. via Google Play Store

Auch Erol Adabas sagt:

Fehlerhafte, teure Charaktere, Belohnungen jeglicher Art – lachhaft für so ein Spiel, dass Millionen, sogar Milliarden verdient. Kein Support, mein 1 whale Konto AR55 wurde gehackt, keine Reaktion vom Support oder mihoyo. Ich fing an von vorne zu spielen, weil ich das Spiel liebe. Mein 2. Account habe ich angefangen, bin AR56 mittlerweile, aber jetzt das Jubiläum ist eine Ohrfeige … so geht man mit seinen Spielern nicht um … genießt das Geld, was ihr gemacht habt – dank UNS … via Google Play Store

Qiqi-Sticker-Spam im öffentlichen Genshin Impact Discord

Wer ist Qiqi? Qiqi ist ein Charakter aus Genshin Impact, welcher einen Sticker im Spiel und Discord besitzt. Der Sticker hat einen Ausdruck von „na toll“, „uff“ oder einfach nur „…“, was Schweigen impliziert.

So sieht der öffentliche Discord von Genshin Impact derzeit aus: In jedem Chat in der Kategorie „Teyvat“ wird derzeit nur der eine Qiqi-Sticker gespammt. Zwischendurch sieht man die ein oder andere Nachricht, die Kritik am Spiel oder an denen äußert, die den Sticker spammen – sonst nichts.

Die Discord-User spammen nur einen Sticker in vielen Chats.

Die Community hat sich fest vorgenommen Genshin Impact zu zeigen, dass sie unzufrieden mit der Handhabung des ersten Jahrestages sind. Ob das allerdings etwas bringt, bleibt fraglich. Bisher hat sich Genshin Impact dazu nicht geäußert.

Was haltet ihr von der Reaktion? Findet ihr das verständlich oder seid ihr damit zufrieden, was es seit dem 28. September für Belohnungen und Events gibt? Schreibt es gerne in die Kommentare.

