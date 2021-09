Spieler von Genshin Impact erhalten nach Aufruhr plötzlich Belohnungen zum ersten Geburtstag

Während den letzten Wochen beschwert sich die Community bei Genshin Impact, da es in ihren Augen keine vernünftigen Belohnungen zum ersten Jahrestag gebe. Doch jetzt sendet Genshin Impact Ingame-Post mit Geschenken an die Spieler.

Was ist vorgefallen? Nachdem sich die Spieler über die mickrigen Geschenke zum 1. Geburtstag aufgeregt haben und sogar gesammelt in den Google Play Store gegangen sind, um miese Bewertungen zu verteilen, meldet sich Genshin Impact.

Zwar schweigt Genshin Impact weiterhin auf Twitter und überall sonst dazu, jedoch senden sie nun unangekündigt Ingame-Post an die Spieler. Diese Post beinhaltet einen kostenlosen Gleiter und 400 Urgestein.

Außerdem befindet sich im Titel „Ein Danke an alle Reisenden (1/4)“. Das 1/4 lässt darauf schließen, dass voraussichtlich noch drei weitere Briefe mit Belohnungen an die Spieler ausgeteilt werden.

Ingame-Post

Gleiter ausgerüstet

Community ist sicher: „Das war so nicht geplant“

Warum sollen die Belohnungen nicht geplant gewesen sein? Ursprünglich wurde der Gleiter in einem Bundle von Genshin Impact in offiziellen Patch Notes zu 2.1 angekündigt (via Genshin Impact). Das Bundle sollte „Boundless Symphony“ heißen und etwa 30 Euro kosten (via Twitter).

Außerdem sollten in dem Bundle 1000 Urgestein enthalten sein. Ob die Spieler jetzt nach und nach das komplette Bundle per Ingame-Post erhalten, bleibt abzuwarten.

Was sagt die Community dazu? Die Community ist sich sicher: Das war so nicht geplant. Sie argumentiert, dass Genshin Impact das vorher dann nicht als Bundle angekündigt hätte, sondern hätte es als Belohnungen geteastert. Die Fans sind überzeugt davon, dass ihr Aufstand dazu beigetragen habe.

Auf reddit gibt es dazu den passenden Thread (via reddit):

User LiveLikeKure_ meint dazu:

Schaut dabei zu, wie sie am Ende das ganze Paket umsonst verteilen – als „Belohnung“. via reddit

obble_says_bababooey fügt hinzu:

Das wird tatsächlich sehr wahrscheinlich, die Post sagt „1/4“. Also besteht die Chance, dass wir andere Items aus dem Bundle jeden Tag umsonst bekommen. via reddit

Neither-Ad8881 hat gemischte Gefühle dabei:

Ich habe gemischte Gefühle. Es sieht schlecht aus, wenn sie ein Paket nun umsonst herausgeben, obwohl es vorher kostenpflichtig angeboten werden sollte und nur weil die englischen und chinesischen Spieler wutentbrannt auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs waren. Weil das bedeutet, dass sie [Genshin Impact] sich ursprünglich gar nicht darum gekümmert haben, etwas umsonst zum Jahrestag herauszugeben und dies [das Bundle] war ihr letzter Strohhalm. Aber im selben Atemzug bedeutet dieser erste Schritt von Schadenskontrolle, dass sie nun irgendwie zuhören. Nun müssen wir nur warten und schauen, ob sie auch an anderen Problemen arbeiten können, besonders an ihrer Kommunikation mit den Spielern oder ob das nun nur eine einmalige Sache ist. via reddit

Auch der „Genshin Impact“-YouTuber IWinToLose Gaming erwähnt in seinem Video, dass diese Belohnungen sehr wahrscheinlich wegen des Feedbacks der Community ausgehändigt wurden (via YouTube).

Was das Schweigen von Genshin Impact angeht, gibt es einen reddit-Thread, der vermutet, dass das am Wechsel des PR-Teams liegt. Es gibt wohl ein neues PR-Team für den globalen Server (via reddit).

Google Play Store Bewertungen anderer Spiele waren betroffen

Nicht nur Genshin Impact wurde mies bewertet: Die Spieler von Genshin Impact haben im Google Play Store nicht nur dieses Spiel schlecht bewertet, sondern sind auch zu Spielen wie Honkai Impact 3rd übergelaufen:

Gibt bitte mehr Rewards in Genshin, danke. Userin Laura Marco via Google Play Store

Boris Gördes schreibt:

Das einzig gute an diesem Spiel sind die schönen Charakterdesigns. Ansonsten ist es wie ein zweiter Job. Da hinter Honkai aber sowieso Mihoyo als Unternehmen steckt, sollte man gar nicht erst anfangen. Wem Respekt für die Community seitens der Entwickler wichtig ist, der sollte die Finger von Honkai und Genshin lassen. via Google Play Store

Ein reddit-Thread berichtet ebenfalls über andere Spiele, die von wütenden „Genshin Impact“-Fans attackiert wurden (via reddit).

Selbst der englische Synchronsprecher von Diluc meldet sich in einem Tweet zu Wort und deutet sein Missfallen über das Verhalten der Community an (via Twitter).

Weiterhin erwarten einige Spieler eine besondere Ankündigung oder eine Ansprache über das Geschehen in dem kommenden Livestream am Sonntag, am 03. Oktober um 14 Uhr.

Was denkt ihr zu der ganzen Sache? Wenn ihr Genshin Impact Spieler seid: Seid ihr zufrieden mit dem Einlenken von Genshin Impact oder was wünscht ihr euch? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Genshin Impact: Ein Charakter löst eine hitzige Rassismus-Debatte aus