Spieler feiern die neuen Charaktere in Genshin Impact, obwohl sie schwächer sind

Einige Spieler von Genshin Impact sehen die neuen Charaktere sehr positiv, finden sie spannend und abwechslungsreich. MeinMMO erzählt euch, was die Fans an den schwächeren Figuren mögen und sie am Spiel lieben.

Normalerweise funktionieren die meisten Helden in Genshin Impact nach demselben Prinzip:

Der Angriff muss hoch sein

der kritische Schaden sollte bei 180 % und mehr liegen

der Wert der kritischen Trefferrate befindet sich optimalerweise bei 1/3 des kritischen Schadens

Der überwiegende Teil der Charaktere profitiert von diesen Statuswerten und gerade deswegen feiern einige Spieler in einem reddit-Thread die neuen Figuren, da der Trend mit ihnen in eine andere Richtung schwenkt (via reddit).

„Die neuen Helden scheinen schwächer, aber sind spannend“

Reddit-User RavenShadow7 eröffnete einen Thread, in dem er darüber spricht, wie aufregend er die neuen Charaktere findet. So habe er Kokomi nur deswegen gepullt, weil sie nicht kritten könne. Es wäre etwas Neues, Anderes und mit dem neuen Artefakt-Set werde sie nur noch besser.

Außerdem bringen Gorou und Itto mit dem zweiten neuen Artefakt-Set ebenfalls etwas Schwung ins Spiel. Die beiden profitieren von Verteidigung und ausnahmsweise nicht von Angriff. Je höher ihre Verteidigung ist, desto mehr Schaden oder Buffs verteilen sie.

RavenShadow7 sieht darin einen Wandel für das Geo-Element und hofft darauf, dass es nun verstärkt wird.

Außerdem sieht er einen Trend zu 4-Sterne Supports. So seien Thoma als Unterstützung für Hu Tao und Sara für Raiden Shogun eine nützliche Nische. Thoma funktioniere perfekt mit Hu Tao, da er ihr, durch seinen langen internen Cooldown mit den Pyro-Wellen seines Schildes, keine Hydro-Reaktionen klaue.

Gorou scheine als neuer 4-Sterne-Charakter nur das Geo-Element und damit Helden wie Itto zu unterstützen. RavenShadow7 ist fasziniert von Figuren wie Kokomi, die einfach komplett anders funktionieren als der Rest.

Er hoffe zudem, dass dadurch Bennett weniger nötig werde. Zurzeit gelte er fast schon als Pflicht, um Teammitglieder zu stärken.

Das sagen die anderen Spieler unter dem Post: RavenShadow erntet einigen Zuspruch, so sagt Mekazuaquaness:

Ich mag es, dass Gorou mich dazu bringt, ältere Geo-Charaktere, die ich normalerweise nicht benutze, wieder zu nutzen. Ich möchte es einfach spaßig und stark zur selben Zeit. Das Kokomi-Artefakt-Set wird Kokomi spaßiger zu nutzen machen, da sie damit Heilung zu Schaden konvertieren kann und einfacher zu builden sein wird. Off-Field-Heiler, wie Qiqi und Barbara, könnten auch ihren Nutzen aus dem Artefakt-Set ziehen. via reddit

Auch Yuehane ist der Meinung:

Das Gute an der Sache ist: Während einige Supports im Moment schwächer scheinen, ist es sehr einfach, einen zukünftigen Charakter oder ein neues Artefakt-Set hinzuzufügen, um sie wirklich gut oder eventuell sogar zum besten Charakter für die jeweilige Aufgabe zu machen. (…) Ich hoffe wirklich, dass wir mehr einzigartige Charaktere, wie Kokomi, bekommen werden. Es ist eine nette Abwechslung, sich einfach nicht überall auf Krit-Substats zu fokussieren. (…) via reddit

Jedoch gibt es ebenfalls einige Diskussionen und Kritik:

Es ist nicht spannend. Neue Charaktere scheinen nicht mal nützlich oder es wert zu sein, sie zu pullen. Sie sind zu nischig. Gorou ist nur für Albedo und Itto gut, während Sara für Raiden gut ist. Kokomis Unfähigkeit zu kritten ist eine schlechte Design-Wahl. loveforlandlords via reddit

Insgesamt seien die Spieler jedoch bereit für Neuerung, wenn sie effektiv und effizient in Genshin Impact eingebaut werden. So kam Kokomi beispielsweise etwas zu früh und hatte keine passende Ausrüstung, die jetzt allerdings in Patch 2.3 nachgereicht wird.

Spieler wollen mehr Positivität in „Genshin Impact“-Community

Viele Spieler nervt es, dass ständig über Genshin Impact gemkertt wird. So eröffnete reddit-User Defora einen „Anti-Beschwerde“-Thread, in dem er dazu animierte, positive Dinge über das Spiel zu berichten oder zu nennen (via reddit).

So nennt er die wunderschöne Szenerie und die Möglichkeit, in ihr abzutauchen. Die Charaktere und den Stil des Spiels lobt er ebenfalls. Außerdem mag Defora das PvE-System und sich Zeit für die Ausrüstung seiner Figuren lassen zu können.

In dem Thread gibt es 659 Kommentare, die überwiegend positiv sind und miteinander von Genshin Impact schwärmen:

FakeEpistemologist lobt, wie hunderte andere, die Musik: „Die Musik. Als Musiker bin ich absolut begeistert von der musikalen Richtung. Nicht nur die Qualität, sondern auch der Respekt gegenüber der verschiedenen Kulturen. Für ein Spiel, das eigentlich ein Mobile-Game ist, musste sie nicht so gut sein. Ich kann nicht aufhören, sie dafür zu loben, wie viel Aufwand sie in die Musik gesteckt haben.“

Rough-Inevitable-805 schreibt: „Was mich Genshin Impact lieben lässt, ist das Open-World-Gameplay und auch die wunderschöne Szenerie. Mir ist es egal für Artefakte zu grinden, denn wenn ich ein gutes erhalte, fühle ich mich total glücklich.“

Ireliaplaceable liebt alle Aspekte von Genshin: „Es ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Die Musik ist top, das Gameplay ist spaßig, die Umgebung ist weitläufig, das Charakter-Design ist zweifellos das BESTE, die Story und Überlieferung ist fantastisch. Nicht zu vergessen ist es das beste Spiel, wenn du jeden Tag einen 8-Stunden-Job hast.“

Die Spieler loben weiterhin die verschieden kleinen Interaktionen und Dialoge zwischen den Charakteren. Die kleinen Details in den Regionen und den Figuren selbst werden außerdem häufig genannt.

Der Thread von Defora bietet eine willkommene Abwechslung für diejenigen unter euch, die etwas Positivität für und über Genshin Impact mitnehmen möchten, anstatt die übliche, negative Kritik.

Was fällt euch Positives zum Spiel und zu den neuen Charakteren ein? Habt ihr vielleicht eine Meinung, die andere sonst nur kritisch beäugen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Außerdem wird es durch einen neuen Banner in Genshin Impact einfacher, die besten Charaktere zu bekommen.