Eine geleakte Cutscene von Genshin Impact zeigt die Geschichte von einer Gottheit. Außerdem sind dort zwei neue Charaktere zu sehen. Weiterhin halten sich die Gerüchte stark, dass Ayato ein spielbarer Charakter wird. Auch Itto taucht immer wieder in Spiel und Leaks auf. MeinMMO fasst euch zusammen, was wir bisher wissen.

Neue spielbare Charaktere sind meist das Interessanteste für Genshin-Impact-Spieler. Nicht selten gibt es Leute, die monatelang für einen bestimmten Charakter sparen, sobald ein vertrauensvoller Leak an die Öffentlichkeit gerät. Der Charakter namens Ayato wurde öfter vom Spiel selbst angekündigt und Fans fragen sich, wann er es ins Spiel schafft.

Wer ist Ayato? Ayato ist der Bruder von Ayaka Kamisato. Er ist das Oberhaupt des Kamisato-Clans und zeigt sein Gesicht nicht gerne in der Öffentlichkeit. Außerdem ist er ständig in bürokratische Angelegenheiten verwickelt. Ayaka solle lieber das Gesicht des Kamisato-Clans sein, so Ayato.

Achtung: Leaks können immer vom offiziellen Spiel abweichen oder sich als falsch herausstellen. Sollte sich etwas ändern oder bestätigen, werden wir euch darüber berichten.

Was sagen die angeblichen Leaks über Ayato? Seitdem ein bekannter Twitter-Leaker namens Sukuna mit einem großen Knall auf Twitter verschwand, ließ er die Community mit Vermutungen zurück. Er postete einen Tweet, in welchem er 15 Punkte auflistete und sagte: „Habt Spaß beim Raten, was stimmt und was nicht“.

Daher kommt die Vermutung oder sogar die feste Annahme, dass Ayato ein Hydro-Zweihänder-Charakter wird. Bestätigungen von anderen Leakern gab es bisher allerdings nicht. Zudem gibt es einen Charakter in Genshin, der im Teehaus steht und Ayato für seine Speer-Künste lobt (via Genshin Impact Wiki). Dies würde gegen die Theorie des Zweihänders als Waffe sprechen.

Yunjin und Yelan in einer Cutscene geleakt

Wer sind Yunjin und Yelan? Bisher ist beinahe gar nichts über die beiden bekannt. Yunjin soll eine Tänzerin, Sängerin und Brauerin sein, die im Heyu Teehaus arbeitet (via Genshin Impact Wiki). Über Yelan wissen wir noch nichts. Beide Charaktere wurden lediglich kurz in einer Cutscene gezeigt (via reddit). Die Cutscene enthält Spoiler!

Yunjin:

do you think Yunjin is now anemo or is she still geo?? pic.twitter.com/BSlebe4V7p — miku🎐 (@miku_check) September 9, 2021

Yelan:

Dimbreath geht davon aus, dass der Charakter im Trailer Yelan ist, da er zuvor Daten einer bisher unbekannten Figur finden konnte (via Twitter). Ganz sicher ist er sich dabei aber nicht. Yunjin wurde schon vor sehr langer Zeit geleakt. Bisher haben sich alle Charaktere des damaligen Leaks bestätigt. Um diesen geht es:

Lowkey why I think she’s Shenli from this pic



We saw Yunjin from Ssukuna earlier pic.twitter.com/AmKwGFtjBM — Ether (@ERui7612) September 9, 2021

Shenli, Yaoyao und Yunjin würden offiziell noch fehlen. Kazuha, Hu Tao, Sayu und Mimi (heute Kokomi) wurden bereits ins Spiel implementiert. Wenn man das Bild aus der Cutscene und den Leak vergleicht, spricht dies ausdrücklich für Yunjin.

Der Community ist allerdings aufgefallen, dass Yunjins Element nicht mehr Geo zu sein scheint, sondern eventuell eher Anemo. Dies könnt ihr an dem göttlichen Auge, welches etwa auf der Höhe ihres Herzens sitzt, erkennen. Im damaligen Leak war es gelb, nun eher grün/blau. Weiterhin würde es den achten Punkt auf Sukunas Liste bestätigen.

Arataki Itto – Leaks sagen, er führt einen Zweihänder

Wer ist Arataki Itto? Itto kam schon öfter namentlich im Spiel vor, jedoch hat er noch kein Gesicht. Er wird als groß und kräftig beschrieben und soll zwei große Hörner besitzen, da er den Oni angehören soll. Sein göttliches Auge von Sara Kujou beschlagnahmt.

Oni sind Yokai in der japanischen Mythologie. Yokai sind Figuren, die man vom Aussehen mit Dämonen vergleichen kann. Sie haben meist Hörner, scharfe Klauen und werden gruselig dargestellt (via Wikipedia ).

Auch wenn er einen Furcht einflößenden Eindruck macht, ist er nett zu Kindern und ein friedlicher Zeitgenosse. Nur bei Sara ist er jedes Mal auf einen Kampf aus. Sie sind Rivalen. Außerderdem soll er sich bei einem Ramen-Wettessen mit Yae fast selbst umgebracht haben. Diese Nudelsuppen enthielten frittierte Tofu Bohnen, wogegen Oni allergisch reagieren.

Was sagen die Leaks? Es wurden Daten zu Attacken und seiner vermeintlichen Waffe auf Twitter und reddit veröffentlicht (via Twitter). Diesen Daten enthalten „Male“, „Claymore“, „Itto“ und „Ghost Attack“ im Namen. Sollte Sukunas zweiter Punkt stimmen, könnte Itto außerdem ein Geo-Charakter sein.

Was denkt ihr über die Gerüchte und Leaks? Seid ihr gespannt auf die neuen Charaktere oder habt ihr erst mal genug? Schreibt es gern in die Kommentare.

