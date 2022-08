Tower of Fantasy bringt bald eine Cyberpunk-Stadt und einen neuen Charakter – Alle Infos zur Erweiterung

Im Rahmen der gamescom 2022 kündigen die Entwickler von Tower of Fantasy die erste Erweiterung an. Das Update bringt jede Menge neuen Content in das kostenlose MMORPG.

Am Mittwoch, den 24. August, präsentieren die Entwickler Hotta Studios einen neuen Trailer von Tower of Fantasy, der eine neue Zone zeigt.

Was ist das für eine Zone? Das Update wirft euch in eine Wüstenlandschaft und bringt euch schließlich in die Cyberpunk-Stadt Mirroria City. In der Region „Vera“ begegnet ihr bisher unbekannten Weltbossen und könnt an neuen Instanzen und Raids teilnehmen. Auch zusätzliche Mounts sollt ihr dort farmen können.

Die zugehörige Stadt ist die schwebende Metropole Mirroria City. Passend zum Sci-Fi-Setting von Tower of Fantasy überzeugt sie optisch mit starken Cyberpunk-Elementen. Alles wirkt futuristisch, metallisch und ist voller Neonschilder.

In dieser Stadt soll die Hauptstory des MMORPGs weitergehen.

Hier seht ihr den Trailer zur neuen Zone:

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Tower of Fantasy ist ein neues Anime-MMORPG mit Gacha-Elementen, das an Genshin Impact erinnert. Am 11. August 2022 feierte es seinen globalen Release, zuvor gab es das Spiel nur in China.

Ihr erstellt einen Charakter, seid aber nicht an eine feste Klasse gebunden. Stattdessen zieht ihr mit etwas Glück neue Figuren, Simulacra genannt, deren Waffe ihr anlegen und verbessern könnt.

Wenn ihr die anfängliche Story durchkämmt habt, warten verschiedene tägliche Quests und Inhalte auf euch, die euren Charakter weiter verbessern und euch Futter für das Gacha-System einbringen.

Frigg als neuer SSR-Charakter

Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler auf dem Twitter-Account von Tower of Fantasy an, dass bald ein neuer spielbarer Charakter (in Tower of Fantasy „Simulacrum“ genannt) hinzugefügt wird. Frigg, die euch bisher nur als NPC begegnet ist, kann ab September Teil eures Teams werden.

Aus der Story kennt ihr Frigg vermutlich als Kommandantin von den Erben von Aida. Im Kampf müsst ihr mehrmals gegen sie antreten.

Die zugehörige Waffe des Simulacrums nennt sich Balmung: Ein Schwert in jeder Hand, mit denen ihr schnell angreift und Eis-Attacken ausführt. Frigg gehört zu den DPS-Klassen in Tower of Fantasy.

Wenn ihr wissen wollt, welche Simulacra die besten sind, schaut euch unsere Tier List an.

Wann kommt das Update? Den neuen Charakter bringen Hotta Studios bereits am 1. September ins Spiel. Einen Termin für die neue Region gibt es aktuell noch nicht, im Trailer heißt es nur „Coming Soon“. Es ist also zu erwarten, dass der neue Content im Herbst oder Winter 2022 hinzugefügt wird.

Was sagt ihr zu dem neuen Content in Tower of Fantasy? Freut ihr euch schon darauf, die Wüstenlandschaft und Mirroria City zu erkunden? Werdet ihr versuchen, Frigg zu ziehen, wenn das Banner im September erscheint? Welche anderen Simulacra spielt ihr am Liebsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

