Tower of Fantasy verkürzt die langen Warteschlangen und will Cheater bestrafen

Das neue MMORPG Tower of Fantasy startete Anfang August und erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb es zu Wartezeiten beim Einloggen kommt. Außerdem stören Cheater das Spielerlebnis. Die Entwickler gehen jetzt dagegen vor.

Die Entwickler Hotta Studios hatten zum Release offensichtlich nicht mit so viel Andrang in Tower of Fantasy gerechnet, weshalb Spieler warten müssen, bis sie einen der Server betreten können.

Hotta Studios haben die Server-Kapazität für die PC-Version bereits erhöht und sind aktuell dabei, das ebenfalls für Android und iOS zu tun. Auch die Empfehlung, welchen Server ihr betreten solltet, korrigieren die Entwickler.

Außerdem verbessern sie die Schätzung der Wartezeit, damit euch genauer angezeigt wird, wie lange es dauert. Die Angaben waren zuvor eher ungenau.

Cheatende Spieler sollen bestraft werden

Auch das Problem, dass Spieler Cheats benutzen, soll behoben werden. Screenshots von Charakteren mit extrem hohen Errungenschaften kursieren durchs Internet.

So zeigt Beispielsweise ein Bild auf Imagur, wie Charaktere eine Supressor-Stufe von 7.5 erreicht haben, obwohl das Maximum bei 3.5 liegt. Der Suppressor ist quasi eine Maschine, die ihr upgradet, um euren Charakter zu verbessern.

Die Entwickler gaben auf der Website von Tower of Fantasy bekannt, am Anti-Cheat-System arbeiten zu wollen, um es den Hackern schwieriger zu machen. In ihrem Post sprechen sie von „Bestrafungen“. Wie genau die ausfallen, wissen wir aktuell noch nicht.

Hier seht ihr den Trailer zum Release von Tower of Fantasy:

Tower of Fantasy startete am 11. August 2022

Vor Kurzem startete Tower of Fantasy im Westen und ist seitdem sehr beliebt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gaben die Entwickler auf der Website des Spiels an, über 4 Millionen Vorregistrierungen verbucht zu haben.

Auf Twitch erreichte Tower of Fantasy dann höhere Zuschauerzahlen als Lost Ark und WoW. Offizielle Spielerzahlen sind hingegen nicht einsehbar.

Was ist das für ein Spiel? Tower of Fantasy ist ein neues Anime-MMORPG mit Gacha-Mechaniken, das stark an Genshin Impact erinnert. In Genshin Impact seid ihr allerdings allein in eurer Welt unterwegs und Spieler können euch beitreten, während sich in Tower of Fantasy alle Spieler in derselben Welt aufhalten.

Ihr erstellt euren Charakter in einem detailreichen Charakter-Editor, oder wählt aus vorgefertigten Looks der Community. Damit folgt ihr einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben.

Euch erwartet eine offene Welt, in der ihr euch auf unterschiedliche Weisen fortbewegen könnt. Ihr schwimmt, klettert, fliegt, oder fahrt Motorrad.

Mit verschiedenen Waffen schlagt und schießt ihr euch durch das actionreiche Kampfsystem. Ausweichen und zielen müsst ihr selbst.

Das Spiel ist zwar free2play, allerdings könnt ihr viel Echtgeld in die Gacha-Mechaniken verfüttern und euren Charakter durch Shop-Items verbessern.

Was denkt ihr über Tower of Fantasy? Habt ihr viel Zeit in Warteschlangen verbracht und seid nun froh, dass die Probleme behandelt wurden? Oder spielt ihr das MMORPG auf eurem Handy/Tablet und wartet noch darauf, dass die Wartezeit endlich vorbei ist? Was denkt ihr über die Cheater und ihre viel zu hohen Suppresoren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Größter MMORPG-Streamer auf Twitch sagt, Tower of Fantasy sei Pay2Win – Außer da, wo es wichtig ist