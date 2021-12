Neues MMORPG auf Steam startet mit mehr als 500 Milliarden Charakterkombinationen

Wie bewertet die Community? Wir haben für euch in die Bewertungen und Kommentare geschaut und möchten euch die Stimmung kurz wiedergeben (via play.google.com ).

Allerdings setzt das Free2Play-MMORPG an einigen Stellen auf eine Gacha-Mechanik und Pay2Win-Möglichkeiten, was einigen Fans bitter aufstößt. Dennoch scheint Toram Online da nicht so weit zu gehen wie andere Genre-Kollegen.

Was sagen die Fans? Sowohl im AppStore als auch auf Google Play kommt Toram Online mit 4,5 Sternen sehr gut weg. Die meisten Bewertungen sind also positiv und nur ein Bruchteil der Spieler ist unzufrieden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Toram Online? Es handelt sich bei Toram Online um ein klassisches MMORPG, welches in einem mittelalterlichen Fantasy-Setting angesetzt ist und deutliche asiatische Einflüsse zeigt.

Insert

You are going to send email to