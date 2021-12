Neues MMORPG sieht aus wie Genshin Impact und startet Beta in China – Wann kommt es zu uns?

Das MMORPG Tower of Fantasy (PC/Android/iOS) startet am 16. Dezember seine Open-Beta in China. Das Spiel erinnert an Hits wie Genshin Impact oder das kommende Blue Protocol. Wann Tower of Fantasy hierzulande erscheint und wie ihr mitspielen könnt, erklären wir euch hier.

Was ist Tower of Fantasy? Das MMORPG setzt auf einen Anime-Stil im Sci-Fi-Setting. Es erinnert nur auf den ersten Blick an Genshin Impact, im Gameplay gibt es nämlich grundlegende Unterschiede zum stilistischen Vorbild.

Denn Tower of Fantasy ist ein ganzes MMORPG mit einer offenen Welt, PvP, Gilden, Handel und Gruppeninhalten. Im Kern also ein völlig anderes Spiel als Genshin oder Blue Protocol. Einige Features teilen sich die Games dann aber doch:

Die Art, wie ihr die Welt erkundet und überall hochklettern könnt

Dungeons mit mehreren Spielern

Quests, die eine Geschichte erzählen

NPCs und Helden mit Persönlichkeit und Geschichte

In diesem Video könnt ihr Gameplay aus dem MMORPG sehen:

Wann kommt das Game zu uns? Ein genaues Datum oder gar ein Zeitfenster ist noch nicht bekannt. Laut einem YouTube-Video von MMO-Byte ist ein globaler Release im Jahre 2022 wahrscheinlich, aber nicht bestätigt.

Die Entwickler geben an, noch nicht mit den Arbeiten an der Globalisierung begonnen zu haben. Es ist also noch unsicher, wann das Spiel in den Westen kommt. Pläne dafür scheint es aber zu geben.

Was ist neu? Nach mehreren geschlossenen Beta-Phasen startet Tower of Fantasy nun am 16. Dezember die erste Open-Beta, bei der erstmals jeder mitspielen darf. Vorausgesetzt, ihr wohnt in China.

Denn offiziell könnt ihr bei der Beta nur in China mitmachen, dennoch könnt ihr euch auch hier für die Beta ohne Weiteres registrieren. Ob ihr dann auch wirklich mitspielen könnt, wird sich am 16. zeigen. Wir updaten diesen Artikel dann mit den neuen Informationen.

So registriert ihr euch für die Beta

Wie spielt ihr mit? Laut den Entwicklern wird die Open-Beta nur in China stattfinden. Dennoch könnt ihr euch ohne großen Aufwand für die Beta anmelden. Ob ihr dann tatsächlich auch spielen könnt, oder eine VPN-Software benötigt, wird sich dann zeigen.

Um euch für die Beta anzumelden, benötigt ihr ein Konto des chinesischen Services Taptap. Dieses erstellt ihr am einfachsten in der App, da diese auf Englisch verfügbar ist. Besucht dazu die Website von Taptap, scannt dort den QR-Code und installiert die APK, die euch zum Download angeboten wird. In unseren Tests hat die App eure Location erkannt und sich automatisch auf Englisch umgestellt, ist das nicht der Fall, könnt ihr die Sprache aber in den Optionen ändern. In der App könnt ihr über die Kristallkugel oben rechts ein Konto erstellen, das geht wahlweise mit eurer E-Mail oder eurer Telefonnummer. Ist das erledigt, müsst ihr nur noch auf die Taptap-Seite von Tower of Fantasy und auswählen, ob ihr euch als Android oder iOS-User anmelden wollt. Habt ihr alles erfolgreich erledigt, erscheint bei der ausgewählten Plattform die Meldung, dass ihr „Pre-Registered“ seid.

Um Tower of Fantasy am PC nutzen zu können, besucht ihr ebenfalls die Website und drückt auf Windows, statt den QR-Code zu scannen. Dann ladet ihr den Taptap-Client herunter, welcher eine Art Android-Emulator ist und es möglich macht, die Games auf dem PC zu zocken.

Habt ihr alles richtig gemacht, sieht es so aus

Die Community kann’s kaum erwarten

Was sagen die Fans? Die Ankündigung der Open-Beta wird auch von den westlichen Fans des Spiels gut aufgenommen. Die allgemeine Stimmung im reddit und auf YouTube ist positiv.

Der User ANTREPEYOUS schreibt (via YouTube): “Ganz ehrlich? Meine Erwartungen sind immernoch klein, weil es sich um ein neues oder relativ unbekanntes Studio handelt. Ich bin trotzdem wirklich glücklich darüber, dass sie den Release nicht überstürzen, obwohl sie wissen, wie gespannt alle darauf sind. Ich bin wirklich gehyped!”

Sora Synn hält es kürzer und schreibt: “Ich bin so hyped auf das Spiel!”

Auf reddit schreibt der User Tyrillia: “Ich kann die globale Version gar nicht abwarten, ich bin voller Vorfreude.”

Was haltet ihr von Tower of Fantasy? Habt ihr Lust auf ein MMORPG im Anime-Look oder schreckt euch der Titel eher ab? Habt ihr nach Genshin Impact Lust auf stilistisch ähnliche Spiele oder reicht euch ein Game? Wartet ihr eventuell noch auf Blue Protocol oder ein ganz anderes Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Tower of Fantasy hat bereits vor dem Release außerdem ein großes Grafik-Update bekommen.