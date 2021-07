Neues MMORPG zeigt Gameplay – wirkt die Genshin Impact mit echten MMORPG Features

Das neue MMORPG Tower of Fantasy (PC/Mobile) setzt auf eine offene Welt im Sci-Fi Universum mit einer ordentlichen Prise Anime-Look. Es erinnert dabei an Spiele wie Genshin Impact oder das kommende Blue Protocol. Nun gibt es neues Gameplay aus dem Spiel!

Was ist Tower of Fantasy? Bei dem MMORPG handelt es sich um ein vollwertiges MMORPG im Anime-Stil und Sci-Fi Setting. Obwohl es stilistisch an Genshin Impact angelehnt ist, gibt es im Gameplay große Unterschiede.

Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass zahlreiche Spieler durch die Welt von Tower of Fantasy ziehen und dabei Gruppeninhalte erleben können. Auch PvP, Gilden und Handel sollen eine Rolle spielen.

Doch einige Features decken sich auch mit dem großen Vorbild. So könnt ihr in Tower of Fantasy unter anderem:

Quests erleben und eine Geschichte erzählen

Die Welt auf eine ähnlich freie Art und Weise erkunden und überall hochklettern

Dungeons mit mehreren Spielern bewältigen

NPCs mit eigener Persönlichkeit und Geschichte

Was ist neu? Am 15.7. veröffentlichte der Entwickler ein neues Gameplay-Video zum Anime-MMORPG in dem wir neue Einblicke in das Spiel bekommen. Wir sehen unter anderem:

Neue Cutscenes

Den Charakterbildschirm

Dialoge und Quests

Die freie Bewegung durch die Welt und das Flugsystem

Einige Kämpfe im Spiel

Zerstörbare Objekte und Sammelgegenstände

Einige Panoramen auf dem Planeten des Spiels

Das gesamte Video und die knapp 13 Minuten Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Warum ist das spannend? Einigen Spielern von Spielen wie Genshin Impact fehlt der Multiplayer Aspekt einer solchen Spielumgebung. Diese Lücke möchte Tower of Fantasy füllen und somit das Gameplay aus einem Genshin Impact mit den Mechaniken eines MMORPGs kombinieren.

Auch ist noch nicht sicher, ob das Spiel eine Gacha-Mechanik verwenden wird. Aber Spieler, die das in Genshin nervt, könnten hier auf ihre Kosten kommen, falls dieses “Feature” fehlen sollte. Tower of Fantasy möchte das Rad nicht neu erfinden, lediglich in eine Lücke passen, die es derzeit gibt.

Die Community findet’s richtig gut

Was sagen die Spieler dazu? Die größte Anzahl der Kommentare sind sehr positiv überrascht von dem Gameplay aus Tower of Fantasy.

Der User Dib Sya schreibt (via YouTube): „Das sieht aus wie Genshin Impact + Honkai Impact und Dragon Raja kombiniert und zu einem grandios aussehenden Spiel geworden. Ich freue mich auf mehr!“

Dem schließ sich Mat Yeng an: „Da muss ich ehrlich sein, das sieht richtig gut aus.“

Der User Dear Luciella schreibt: „Ich hoffe, das Spiel bekommt eine gute Geschichte und Hintergrunderzählung!“

Wann könnt ihr das spielen? Einen bestätigten Release im Westen gibt es leider noch nicht. Das Spiel wird vorläufig nur in China erscheinen. Dort können derzeit etwa 30.000 Spieler an einer Beta teilnehmen.

Spieler hierzulande müssen sich aber auf jeden Fall noch eine Weile gedulden bis sie Tower of Fantasy selbst ausprobieren können.

Was haltet ihr von Tower of Fantasy? Genshin-Klon oder doch ernst zu nehmende Konkurrenz? Schreibt es uns in die Kommentare!