Phantasy Star Online 2 startet katastrophal – doch wer reinkommt, liebt es

Am 27. Mai fand der Release des Online-Rollenspiels Phantasy Star Online 2 (PSO 2) statt. Doch zum Start gab es massive Probleme. Wir schauen uns an, wie die Stimmung in der Community ist.

Wie verlief der Start von PSO 2? Die Server gingen am Nachmittag des 27. Mai online. Doch schon kurz darauf berichteten Spieler von kryptischen Fehlermeldungen. Es war einigen nicht möglich, sich mit den Servern zu verbinden und zu spielen.

Zu diesen Meldungen gehören etwa Bezeichnungen wie 0x800704C6 oder 0x87E0000D, mit denen die Spieler im Grunde nichts anfangen können.

Auf reddit gibt es eine gute Zusammenfassung der Probleme, die momentan auftreten.

So sollte Phantasy Star Online 2 aussehen – wenn man spielen kann…

Ein unglücklicher PC-Release

Wie reagieren die Entwickler? Das Team hinter PSO 2 hat über Twitter reagiert und den Spielern erklärt, was sie tun sollen, um ins Spiel zu kommen.

Aktualisiert Windows 10, um die Systemanforderungen des Spiels zu erfüllen. Aktiviert alle Xbox-Einstellungen und startet euren PC neu. Bitte beachtet, dass #PSO2NA nur im Microsoft Store in Nordamerika (USA und Kanada) erhältlich ist. Bitte wendet euch bei anderen Problemen direkt an den Kundendienst! Team von PSO 2 über Twitter

Auf reddit gibt es einen Thread mit gesammelten Hilfestellungen. Dort ist beispielsweise zu lesen, dass es helfen kann, IPv6 in den Netzwerkeinstellungen zu deaktivieren oder das Spiel neu zu installieren.

Es gibt noch weitere Probleme: Die Login-Probleme sind allerdings nicht das Einzige, worüber sich die Spieler aktuell ärgern. Der Microsoft-Store installiert standardmäßig alle Apps und Spiele auf die Festplatte C. Wer das nicht umstellt, der bekommt unter Umständen Platzprobleme.

Um den Installationspfad für Spiele aus dem Microsoft Store zu ändern, geht ihr folgendermaßen vor:

Klickt das Windows-Logo an

Wählte „Einstellungen“ aus.

Wechselt auf „System“.

Auf der linken Seite gelangt ihr den Eintrag „Speicher“ zum Punkt „Orte speichern“.

Wählt jetzt über „neue Apps speichern in“ eine andere Partition aus

Zusätzlich gibt es Berichte, nach denen sich das Onlinespiel nicht regulär deinstallieren lässt. Es passiert beim Deinstallieren nichts und die Dateien lassen sich zudem nicht manuell löschen, weil den Spielern die Berechtigung fehlt.

Ebenfalls löscht das Spiel in manchen Fällen nach einem Reboot die heruntergeladenen Patches, weswegen sie neu geladen werden müssen. Oder das Spiel verschwindet nach einem Neustart des PCs komplett.

Mit der Xbox-One-Fassung gibt es dagegen kaum Probleme. Die Spieler haben ihren Spaß auf der Konsole.

Diejenigen, die sich in PSO 2 einloggen können, finden das Online-RPG durchaus gut.

Wer spielen kann, der hat Spaß

So kommt das Online-RPG an: Nicht jeder hat mit diesen Problemen zu kämpfen, das sieht man etwa an der Lobby, die seit dem Release gut mit Spielern gefüllt ist.

Spieler, die sich einloggen können, haben offenbar auch jede Menge Freude an PSO 2.

Monkey-Scientist etwa meint auf reddit: „PSO 2 ist einfach wunderbar. Ich liebe die Charaktere, die Tatsache, dass sie sich die Mühe gemacht haben, englische Sprachausgabe einzuführen und das in einer Zeit, in der die meisten japanischen Spiele das Original-Audio behalten. Das Gameplay macht mehr Spaß als das Original und es macht süchtig.“

ad_rob meint auf reddit: „Es ist schon enttäuschend, dass manche so große Probleme haben. Ich konnte ungefähr eine Stunde lang spielen und was das Gameplay angeht, hatte ich eine gute Zeit. Es fühlt sich definitiv so an, wie ich mich an PSO erinnere.“

moal09 meint: „Es ist einer der spaßigsten Loot-Grinds, die es gibt, weil das Action-Kampfsystem so flüssig und unterhaltsam ist und die Anpassungsoptionen erstaunlich sind.“

Für wen eignet sich Phantasy Star Online 2 überhaupt? Wenn ihr ein klassisches MMORPG mit Open World und vielen Mitspielern erwartet, die ihr auf euren Erkundungstouren trefft, dann könnte PSO 2 das falsche Spiel für euch sein.

Es handelt sich um ein Online-RPG, bei dem ihr in Gruppen Instanzen besucht und dort in den Gebieten Abenteuer erlebt, Loot findet und gegen Monster kämpft. Die Story spielt eine große Rolle.

Wollt ihr eher ein Koop-RPG mit einer kleinen Gruppe von Freunden spielen, dann solltet ihr euch PSO 2 ansehen.

Wollt ihr auch in PSO 2 einsteigen, wisst aber nicht, mit welcher Klasse ihr beginnen sollt? Im MeinMMO-Artikel Phantasy Star Online 2 hat 9 Klassen – Welche ist die beste für Anfänger? findet ihr hilfreiche Tipps.