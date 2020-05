Am 15. April startete das Online-RPG Phantasy Star Online 2 offiziell in den USA und Kanada auf der Xbox One. Wie steht es inzwischen um das Spiel und wann soll es für PC erscheinen?

Was ist Phantasy Star Online 2? Das Online-RPG PSO 2 bietet eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. Ihr erkundet fremde Welten, in denen ihr anhand eines aktiven, actionreichen Kampfsystems gegen Feinde antretet. Dazu nutzt ihr die Fähigkeiten von 9 verschiedenen Klassen. Es ist möglich, die Klasse jederzeit zu wechseln.

Ihr dürft keine „echte“ MMORPG-Erfahrung erwarten, eher ein Koop-RPG, bei dem ihr gemeinsam mit Freunden von Hubs aus die Spielgebiete betretet, ähnlich wie in Guild Wars 1.

Das Onlinespiel ist bereits 2012 in Japan erschienen.

Wann erfolgte der Release im „Westen“? Offiziell ist PSO am 15. April 2020 für die Xbox One gestartet. Allerdings bisher nur in den USA und Kanada.

Wann wir in Europa offiziell mitspielen dürfen, ist noch nicht bekannt.

Phantasy Star Online 2 ist offiziell für die Xbox One gestartet.

Ein etwas älteres aber durchaus gutes Online-RPG

Was sagen erste Reviews zu Phantasy Star Online 2? Man merkt Phantasy Star Online 2 sein Alter an. Grafisch wirkt es nicht wie ein Spiel, das 2020 neu erschienen ist. Dafür überzeugen die spannenden Kämpfe und die umfangreichen Inhalte, auch, wenn es kein „echtes“ MMORPG ist.

MMORPG.com – 84%: „Das Problem ist, Phantasy Star Online 2 fühlt sich wie ein Spiel an, das sich dem Ende seiner ersten Dekade nähert … Es ist ein wenig veraltet … Phantasy Star Online 2 ist dennoch ein fantastisches Spiel, das viel zu bieten hat.“

„Das Problem ist, Phantasy Star Online 2 fühlt sich wie ein Spiel an, das sich dem Ende seiner ersten Dekade nähert … Es ist ein wenig veraltet … Phantasy Star Online 2 ist dennoch ein fantastisches Spiel, das viel zu bieten hat.“ Destructioid – 80%: „Wie das bei vielen umfangreichen Online-Projekten der Fall ist, habt ihr hier die Möglichkeit, euch in eine neue, spannende Welt saugen zu lassen.“

„Wie das bei vielen umfangreichen Online-Projekten der Fall ist, habt ihr hier die Möglichkeit, euch in eine neue, spannende Welt saugen zu lassen.“ IGN – 70%: „Phantasy Star Online 2 bietet ein großartiges Kampf-System, das in aufgeblähte und manchmal verwirrende MMO-Lite-Mechaniken gewickelt ist. Das charmante Anime-Flair hebt es von der Konkurrenz ab.“

Was sagen Spieler? Auf Metacritic haben Spieler PSO2 eine Durchschnitts-Wertung von 8.0 gegeben. Wir fassen einige Stimmen für euch zusammen:

WDPIR32K3 gibt 10 Punkte und erklärt: „Ich liebe dieses Spiel und mir wird klar, wie sehr ich PSO vermisst habe. Ich bin froh, dass es auf Xbox und bald auf PC erscheint. Probiert es aus, wenn ihr ein PSO-Fan seid. Ich mag das Spiel.“

Xbox_Alive vergibt 8 Punkte: „SEGA ist es gelungen, eine weitere unglaubliche Geschichte im Phantasy-Star-Universum zu schreiben und uns eine unglaubliche Sci-Fi-Umgebung mit Fantasy-Elementen zu bieten. Ein JRPG, das zum MMORPG wird in einem fast endlosen Spiel, das ist ein Traum für Fans dieses Genres!“

Nerevarinho dagegen ist weniger begeistert und vergibt nur 2 Punkte: „Ich habe PSO auf Xbox 2003 sehr geliebt, aber dieses Spiel fühlt sich auf die falsche Weise zu anders an. Seltsame Laufanimationen wie rutschige Schritte, ein Mainstream-Kampfsystem, komplizierte Menüs, Sounds, die einem den Kopf explodieren lassen, Beute, die sich nicht wichtig anfühlt… Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe so lange gewartet. Ich möchte lieber das ältere PSO nochmal spielen.“

Phantasy Star Online 2 sieht man sein Alter an. Dennoch macht es Spaß.

Eine PC-Version kommt

Wie sieht es mit dem PC-Release aus? Einen Termin für den Start der PC-Version hat das Team hinter Phantasy Star Online 2 noch nicht genannt. Bisher hieß es, dass es im Mai so weit sein soll. Allerdings gibt es auf reddit einen Hinweis darauf, dass wir das Datum noch in dieser Woche erfahren könnten.

Einen Hinweis zu einem möglichen Release über Steam gab es ebenfalls. Bestätigt wurde dieser aber noch nicht.

Kann man auch von außerhalb der USA und Kanada mitspielen? Ja, es gibt keinen Region Lock. Das heißt, wenn ihr eure Xbox auf USA oder Kanada umstellt, dann ist es möglich, Phantasy Star Online 2 im Shop zu finden und euch das Spiel kostenlos herunterzuladen. Dann spielt ihr regulär mit. Ob es dann möglich ist, euren Helden auf eine potenzielle europäische Version zu übertragen, ist unklar.

Wollt ihr euch schon mal auf die Abenteuer im Online-RPG Phantasy Star Online 2 vorbereiten, dann lest euch den MeinMMO-Artikel zu den 9 Klassen durch, um zu erfahren, welche für Anfänger am besten geeignet ist.