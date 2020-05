Am morgigen 27. Mai startet das Online-RPG Phantasy Star Online 2 (PSO 2) auch für den PC. Wir verraten euch alles, was ihr zum Lauch wissen müsst.

Wann ist Release von PSO 2? Das Online-Rollenspiel startet auf PC am 27. Mai gegen 14 Uhr. Die genaue Zeit hängt aber davon ab, wie lange die Serverwartung vor dem Launch dauert. Es könnte also auch ein wenig später losgehen.

Wie sieht es mit dem Preload aus? Noch ist Phantasy Star Online 2 nicht im Microsoft Store für PC verfügbar. Der Preload beginnt nämlich erst morgen, den 27. Mai um 8 Uhr morgens.

Dann sollte das Spiel als Free2Play-Titel im Microsoft Store auftauchen und es kann heruntergeladen werden.

Allerdings stehen die Server erst bei Launch zur Verfügung und ihr könnt auch erst dann loslegen.

Phantasy Star Online 2 könnt ihr schon in Kürze auf dem PC spielen.

Wie groß ist der Download? Die Größe des Downloads der PC-Version ist momentan noch nicht bekannt. Auf der Xbox One jedoch ist PSO 2 72.4 GB groß.

Kann man auch außerhalb der USA und Kanadas mitspielen? Laut den Entwicklern gibt es keinen Region-Lock. Die Xbox-One-Version etwa lässt sich auch hierzulande spielen. Ihr müsst euch dafür aber einen US-Account anlegen.

Das sollte dann auch bei der PC-Version der Fall sein. Dazu müsst ihr aber den Microsoft Store auf US umstellen. Und zwar folgendermaßen:

Wähl in Windows 10 Start > Einstellungen > Zeit & Sprache > Region aus.

> > > aus. Wählt dann unter Land oder Region die neue Region aus. In dem Fall US. Es ist möglich, diese Auswahl jederzeit wieder zu ändern.

Nun sucht ihr im Shop nach PSO 2 und ladet das Online-RPG herunter, sobald der Preload am 27. Mai um 8 Uhr startet.

Das MMORPG Phantasy Star Online 2 ist bereits auf der Xbox One gestartet.

Was ist PSO 2 überhaupt? Phantasy Star Online 2 ist kein klassisches MMORPG. Ihr seid mit ausgewählten Freunden in Instanzen unterwegs und erlebt so auf mehreren Planeten Abenteuer, die dann allerdings von den Aufgaben her wieder MMO-Charakter haben.

Das Szenario ist eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. In den Kämpfen tretet ihr anhand eines aktiven, actionreichen Systems gegen Feinde an. Ihr könnt dabei die Fähigkeiten von 9 verschiedenen Klassen einsetzen. Es ist möglich, die Klasse jederzeit zu wechseln.

Phantasy Star Online 2 erschien bereits 2012 in Japan und hat es nun endlich auch in den Westen geschafft – zumindest in die USA und Kanada.

