Mit Odin: Valhalla Rising bringt Kakao Games, Publisher des MMORPG Black Desert, das nächste Online-Rollenspiel mit bombastischer Grafik. Und das, obwohl es sich um ein Mobilegame handelt.

Was ist Odin: Valhalla Rising? Das Mobile-MMORPG basiert auf der nordischen Mythologie. Ihr bereist Orte wie Midgard, Jotunheim, Niflheim, und Alfheim in einer riesigen Open World. Dort bekämpft ihr Monster und gigantische Riesen. Das MMORPG Odin: Valhalla Rising nutzt die Unreal Engine 4 und sieht für ein Mobilegame umwerfend gut aus. Dies liegt mit an den Animationen, die per Motion-Capture-Technologie eingefügt werden.

Es gibt bisher vier bestätigte Klassen: Krieger, Schurke, Priester und Zauberin, wobei das Holy Trinity aus Tank, Damage Dealer und Healer zum Einsatz kommt

PvP-Schlachten spielen eine Rolle

Ihr genießt eine große Bewegungsfreiheit und könnt etwa klettern und schwimmen

Mit Mounts ist es sogar möglich, zu fliegen

Das Szeanario erinnert etwas an The Elder Scrolls 5: Skyrim

Das MMORPG Odin: Valhalla Rising erscheint über Kakao Games.

Ein beeindruckendes Mobile-MMORPG

Wer bringt das MMORPG heraus? Kakao Games haben sich die Vertriebsrechte für Odin: Valhalla Rising des koreanischen Entwicklerstudios Lionheart Studio gesichert. Das Onlinespiel soll zunächst in Südkorea veröffentlicht werden.

Was bedeutet dies für einen Release hierzulande? Es gibt noch keine offizielle Aussage bezüglich eines Release von Odin: Valhalla Rising im Westen. Doch Kakao Games ist bekannt dafür, die Spiele international anzubieten, wie etwa Black Desert Online. Zudem heißt es, dass das MMORPG zuerst in Südkorea erscheinen soll, was impliziert, dass danach weitere Veröffentlichungen in anderen Regionen geplant sind.

Daher stehen die Chancen für einen Release in Europa und den USA recht gut.

So gut sieht das Mobile-MMORPG Odin: Valhalla Rising aus.

Wie sieht das Spiel überhaupt aus? Die Entwickler haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der dieses Mal mehr vom Spiel zeigt als das letzte Video. Es gibt nun etwa am Ende die Kämpfe zu sehen. Diese laufen allem Anschein nach extrem schnell und actionreich ab.

Besonders beeindruckend sind die gigantischen Monster, die im Video auftauchen. Darüber hinaus macht die Grafik allgemein einen fantastischen Eindruck. Man könnte gar nicht glauben, dass es sich bei Odin: Valhalla Rising um ein Mobilegame handelt. Die Figuren sind extrem detailreich, die Welt lädt zum Erkunden ein und in der Stadt herrscht reges Treiben.

Nun wird es Zeit, dass wir mehr über das Gameplay an sich erfahren. Denn wie genau sich Odin: Valhalla Rising als Mobile-MMORPG spielt, ist noch unklar.

Ihr interessiert euch für Mobile-MMORPGs, da sich dieses Genre in der vergangenen Zeit sehr stark entwickelt hat? Dann lest euch den MeinMMO-Artikel zu Mobile-MMORPGs, die ihr im Auge behalten solltet oder die ihr schon jetzt spielen könnt, durch.