MMO-Spieler warten mehr auf neue Spiele, als sie zu spielen

Für MMO-Fans sind gerade schwere Zeiten, denn sie warten ewig auf ihre Spiele. Aber stimmt das eigentlich? Oder kann man sie nur nie zufriedenstellen?

Die Entwicklung von MMORPGs braucht lange – deutlich länger als bei den meisten Single-Player-Games. Das testet regelmäßig die Geduld von MMO-Fans, die dem Anschein nach mehr Zeit mit Warten als mit dem eigentlichen Spielen verbringen. Das zumindest ist die Vermutung

Was ist die Annahme? Im MMORPG-Subreddit verfasste „Delling_Rembran“ einen Post und regte zur Diskussion an. Seine Annahme: Spiele sind ewig in der Entwicklung und erscheinen kaum noch.

Ich halte nach MMOs Ausschau, die mich ansprechen. Ich habe so ziemlich jedes AAA-MMO gespielt und auch einige, die nicht ganz perfekt waren. Dann dachte ich mir: Ich erinnere mich daran, dass vor Jahren so viele neue MMOs angekündigt wurden – einige vor über 10 Jahren – und sie werden NOCH IMMER entwickelt. Ist es das, was aus dem Genre geworden ist? Wo ist Star Citizen, Ashes of Creation, Chronicles of Elyria, Camelot: Unchained und Pantheon: Rise of the Fallen? Was dauert da so lange? Jedes Jahr ist es das gleiche – mehr Spiele werden angekündigt, die niemals veröffentlicht werden. Dann habe ich mir vor Augen geführt, wie viele Spiele ich in den letzten Jahren unterstützt habe – das sind VIELE. Ich habe so viel Geld für Spiele ausgegeben, die erst noch erscheinen müssen.



Ich habe den Eindruck, mein Verlangen für eine gute MMO-Erfahrung wird hier durch niemals endende Crowd-Funding-Kampagnen ausgenutzt. Das ist ein trauriger Zustand für das Genre.

Das ist die Kritik am Crowdfunding: Gerade das Crowdfunding wird von einigen kritisch gesehen. So schreibt TheElusiveFox:

Seien wir mal ehrlich, Crowdfunding war niemals eine wirklich gute Idee … es war von Anfang an mit Betrügereien durchzogen und das Kosten/Nutzen-Risiko für eine Investition ist ohnehin schon recht hoch, aber wenn du über Crowdfunding redest, dann bekommst du im besten Fall ein Spiel mit einigen Bonusinhalten – das ist der feuchte Traum eines Betrügers.

Häufig gibt es Geschichten, dass Crowdfunding einfach niemals ein Ende nimmt und die Spiele für alle Ewigkeit in der Entwicklung hängen und nach vielen Jahren dann still und heimlich einfach eingestampft werden.

Was sagen andere Stimmen? Allerdings gibt es auch einige, die dem Thread widersprechen und aufführen, was in den letzten 10 Jahren alles veröffentlicht wurde:

In den letzten 10 Jahren sind mindestens die folgenden MMOs erschienen: WildStar, Blessed (mehrfach), Black Desert Online, New World, Lost Ark, Albion, MapleStory 2, Aura Kingdom, Elder Scrolls Online. Warframe und ArcheAge haben knapp das Ziel verfehlt, weil sie früh im Jahr 2013 veröffentlicht wurden. Außerdem fand „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn“ auch vor weniger als 10 Jahren statt. WoW und Guild Wars 2 sind zwar älter als 10 Jahre, hatten aber mehrere Erweiterungen. Runescape wirft die ganze Zeit neuen Content raus. Mir ist klar, dass einige der genannten inzwischen geschlossen sind, aber mein Punkt ist, dass es mehrere große Veröffentlichungen in den letzten 10 Jahren gab. Diese haben zusammen abertausende Stunden an Content zu bieten. Wenn du denkst, dass keines davon „dich anspricht“ – warum glaubst du dann, dass irgendeines von denen, die du aufgelistet hast, es tun würde?

MMO-Fans sind ohnehin oft ein schwieriges Völkchen. Auch auf MeinMMO stellen wir immer wieder fest, dass MMO-Fans schwierig glücklich zu machen sind. Sie suchen oft etwas Vertrautes, das sie an ihr erstes, großes MMORPG erinnert – gleichzeitig muss es aber so neu und frisch sein, dass es die Begeisterung des „ersten Mals“ zurückholen kann. Gegensätzliche Ansprüche, die sich so gut wie nie vereinen lassen.

Wie ist das bei euch? Wartet ihr seit vielen Jahren auf „das eine“ MMO? Oder seid ihr mit den letzten Releases zufrieden?

