Neues MMORPG erschien im Mai auf Steam – Wird in den Reviews zerrissen, plant jetzt großen Neustart

Mit Ethyrial: Echoes of Yore erschien am 1. Mai ein neues MMORPG, das sich an Hardcore-Spieler richtet. Doch in den ersten Tagen lief viel schief und die Reviews waren brutal schlecht. Jetzt haben sich die Entwickler gemeldet und einen kompletten Neuanfang angekündigt – zum Ärger einiger aktiver Spieler.

Was ist das für ein Spiel? Das MMORPG erinnert an alte Klassiker wie Old School RuneScape – sowohl spielerisch als auch inhaltlich. Es gibt ein umfangreiches Skill-System, alle Items werden von Spielern hergestellt und generell soll das Teamplay wichtig sein. Dazu gibt es viele Quests und Dungeons.

Allerdings verfolgt es einen Hardcore-Ansatz: Wer stirbt, verliert seine Ausrüstung, die dann von jedem beliebigen Spieler aufgehoben werden kann. Hinzu kommt ein Abo-Modell von 9,99 Euro, die monatlich gezahlt werden müssen, oder 300 Euro für eine lebenslange Subscription.

Was ist das Problem? Zu Release spielten über 1.800 Nutzer gleichzeitig Ethyrial (via SteamDB). Das ist für ein Indie-MMORPG mit einer starken “Old School”-Grafik gar kein schlechter Wert. Doch nur wenige waren von dem Spielkonzept angetan.

Schon am 4. Mai – also drei Tage nach Release – knackte es nur knapp die 500 gleichzeitigen Spieler. Zudem bewerten 75 % der 588 Reviews das MMORPG negativ.

Fast alle Bereiche des Spiels werden kritisiert, doch besonders die doppelte Abbuchung beim Abo sorgte für einen Shitstorm.

Langweilige Quests, schlechte Menüs und Probleme mit dem Abo

Was kritisieren die Reviews? Schon der Einstieg ins Spiel soll recht langweilig sein. Der Nutzer Jonathan schreibt etwa: “Du sammelst nur Beeren und tötest Ratten auf der Tutorial-Insel – und das mit 5 Sekunden Eingabeverzögerung.” Zudem sei die Spielwelt zwar voll mit NPCs, aber kaum einer hätte überhaupt eine Dialog-Funktion.

Auch viele der Mobs sollen einfach gar keine Drops fallenlassen und sich wie Platzhalter anfühlen. Alle Städte nach der ersten sollen sich wie kopierte Inhalte anfühlen, mit den gleichen Händlern und nur optisch leicht angepasst.

Ebenfalls kritisiert wird die Steuerung, die kein diagonales Laufen ermöglichen und sich generell “klobig und unfertig” anfühlen soll. Auch die Balance der einzelnen Klassen soll nicht gut sein. Das Spiel setzt auf ein System ähnlich wie in Ragnarok Online, bei dem ihr 5 Grundklassen habt, die sich jeweils in weitere Spezialisierungen unterteilen.

Zudem gab es bereits mehrere Item- und Währungs-Dupes.

Die größte Kritik dreht sich jedoch um den Launch. Denn zu Release gab es große Probleme mit dem Server, weswegen sich viele Spieler über Stunden nicht einloggen konnten. Manche hatten bis heute keine Chance dazu und witzeln, wie so etwas passieren kann, wenn sich doch “nur” 1.800 Spieler gleichzeitig angemeldet haben.

Der Nutzer sk1tt1ezz schreibt dazu (via Steam):

Das war der schlechteste MMO-Launch des letzten Jahrzehnts. Ich bin alt und habe sie alle gesehen. 3 Tage sind vergangen und die Leute kommen immer noch nicht über den Charaktererstellungsbildschirm hinaus und wenn man das hinter sich gebracht hat, muss man sich mit dem Server verbinden, was zurzeit fast unmöglich ist.

Ärgerlich ist zudem für viele, dass die Abo-Kosten gleich zweimal abgebucht wurden, obwohl nur ein Monat bezahlt werden sollte. Die Entwickler erklärten allerdings schnell, dass diese Einnahmen zurückgebucht werden.

Am 12. Mai soll es einen kompletten Relaunch geben

Was haben die Entwickler nun gesagt? In einem Blogpost entschuldigten sich die Entwickler für den schwachen Start. Es gab “einige kleinere und größere Probleme”, an deren Behebung sie gerade arbeiten. Dazu zählen in der höchsten Priorität die doppelten Abbuchungen, die auf einen technischen Fehler ihrerseits zurückzuführen sind.

Doch sie gehen noch weiter und möchten einen kompletten Neustart hinlegen. Dieser soll am 12. Mai stattfinden:

Darüber hinaus werden wir den sprichwörtlichen (und wortwörtlichen) Reset-Knopf drücken, um diesen enttäuschenden Start zu beheben. Am 12. Mai werden die Server zurückgesetzt und jeder wird das Spiel neu beginnen. Ja, wir werden die Server komplett löschen und das Spiel am 12. Mai praktisch neu starten. Bis dahin können die Spieler gerne spielen, um uns bei der Suche nach weiteren Problemen zu helfen und um zu bestätigen, dass die aktuellen Probleme gelöst sind. Alle Spieler, die bis zum 12. Mai ein aktives Abonnement haben, erhalten 2 Wochen Spielzeit auf ihrem Konto, um die verlorene Zeit zwischen dem Start und dem 12. Mai auszugleichen. Außerdem erhalten alle Accounts ein spezielles “Ich habe den Launch überlebt!”-Kosmetikum, über das die Community zu einem späteren Zeitpunkt abstimmen wird.

Wie kommt das an? Gemischt. Einige der Fans freuen sich auf den Neustart, weil sie kaum die Möglichkeit hatten, überhaupt zu spielen. Andere sehen es kritisch, gerade weil sie schon mehrere Tage aktiv spielen und ihren gesamten Fortschritt verlieren.

Der Nutzer Nedry stört sich auch daran, dass er jetzt so viel Zeit investiert hat, dass er das Spiel nun nicht mehr zurückgeben könne.

In den Kommentaren zu dem Beitrag kritisieren die Spieler zudem, dass sich bis zum 12. Mai an den grundlegenden Spielsystemen wohl nichts großartig ändern wird. Die seien aber ebenfalls problematisch, nicht nur der Launch und die Dupes.

Was sagt ihr zu Ethyrial: Echoes of Yore? Habt ihr es schon gespielt? Und denkt ihr, ein so früher Reset ist eher eine gute oder eine schlechte Idee?

